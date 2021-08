Como trabalhar nos EUA; conta de luz ainda mais cara e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (17) para começar o dia bem informado:

Powell, Afeganistão, Camil, Hering e o que mais move o mercado

Aversão ao risco predomina no mercado internacional, com preocupações sobre retomada mais lenta

10 milhões de vagas nos EUA: veja como trabalhar e morar no país

Que profissionais são mais procurados nos Estados Unidos? Brasileiros conseguem visto? Veja como morar e trabalhar nos EUA

Conta de luz deve subir 16,7% em 2022, estima Aneel

Agência reguladora avalia medidas para reduzir impacto a menos de dois dígitos

Câmara vota novo IR: qual é o impacto para as empresas e negócios?

Câmara vota reforma do Imposto de Renda nesta terça; para aumentar alíquota de isenção para pessoas físicas, governo aumentou cobrança de empresas. Fica a dúvida dos efeitos da medida para o ambiente de negócios

Quarentena: SP tem maior abertura da economia desde o início da pandemia

O primeiro estado a imunizar uma pessoa contra a covid-19 no país atingiu, na segunda-feira, 16, a marca de 91% de toda a população adulta vacinada

Grupo Soma prepara revolução para Hering a partir de 2022

Roberto Jatahy, presidente do Grupo Soma, conta com exclusividade ao EXAME IN os planos que prepara junto com a Hering para expandir o negócio

Novo unicórnio: Nuvemshop capta R$2,6 bilhões com Tiger e Insight Partners

Na nova rodada, que aconteceu cinco meses depois da série D, a empresa de e-commerce foi avaliada em R$ 16 bilhões

IGP-10 sobe 1,18% em agosto e acumula alta de 32,84% em 12 meses

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, subiu no período 1,29%

Política e mundo

CPI ouve auditor do TCU que teria feito estudo negando mortes por covid

Alexandre Marques teria elaborado um “estudo paralelo” apontando que metade das mortes por covid-19 no país não ocorreram em decorrência do coronavírus

Afeganistão: Talibã anuncia anistia geral para funcionários públicos

Os talibãs pediram que os funcionários públicos voltem a trabalhar normalmente, dois dias após a tomada poder no Afeganistão

Nova Zelândia anuncia confinamento após 1º caso de covid em seis meses

Até o momento, a Nova Zelândia registrou apenas 26 mortes por covid em uma população de 5 milhões de habitantes

Conheça o segredo de motivação que funciona para todos

Todos temos nossos próprios truques e dicas para seguir em frente quando sentimos nossa energia enfraquecer, mas há um segredo ‘campeão’ de motivação que funciona para todos

Entenda o que é o Talibã e saiba o que aconteceu no Afeganistão

Mulheres sem poder estudar, pessoas correndo no aeroporto para tentar fugir: saiba quem é o grupo que retorna ao poder após 20 anos de guerra

A regra de ouro de Bezos e Buffett para ter filhos bem-sucedidos

Ambos os executivos concordam que é necessário ter foco e olhar para o na hora de escolher uma carreira; saiba como

Nesta terça-feira (17), os Estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de julho e na atualização anual, ou seja, de janeiro até julho. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral. Também nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento.

Na Zona do Euro acontece a divulgação da taxa de desemprego e o os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2021.

“Eu não falhei no teste. Eu só encontrei 100 maneiras de fazer errado” – Benjamin Franklin.

