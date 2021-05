Pazuello volta à CPI?; 78% apoiam cannabis medicinal e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Queda do minério de ferro, bitcoin instável e o que mais move o mercado

Influência da China volta a causar volatilidade na de Dalian e no mercado de ciptomoedas

CPI da Covid critica ato de Bolsonaro e reconvoca Queiroga e Pazuello

Além de Pazuello e Queiroga, senadores que integram a CPI da Covid querem convocar o advogado Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República

Como conseguir trabalho nos Estados Unidos? Veja qual carreira é o caminho

Uma das melhoras formas de conseguir oportunidades nos Estados Unidos é buscar profissionalização na área de saúde ou de tecnologia, que também passa por déficit no país

EXAME/IDEIA: 78% dos brasileiros são favoráveis à cannabis medicinal

Nova pesquisa EXAME/IDEIA mostra que maioria da população se diz favorável ao uso medicinal da maconha — e tomaria remédios do tipo se prescritos por seus médicos

A lição da Vivara para o varejo físico pós-pandemia

A varejista faturou 5,6% mais no 1º tri de 2021 em relação a 2020 e pretende abrir 50 lojas neste ano. O que explica o bom momento da rede de joalherias?

Efeito Champanhe: a revolução da T4F para a explosão pós-pandemia

Companhia perdeu 90% da receita e só 10% do caixa, conseguindo manter mais dinheiro que dívida no balanço

Fintech que facilita financiamento de veículos fecha parceria com Creditas

Fundada em 2014, a Credere oferece uma tecnologia de análise de crédito para concessionárias e lojas de carros seminovos

Receita libera hoje consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda

Lote será o maior da história. Ao todo, 3.446.038 contribuintes receberão R$ 6 bilhões

Política e mundo

CPI da Covid: 'capitã cloroquina' e 188 convocações pendentes esta semana

Senadores interrogam Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, e analisam convocações de novas testemunhas, entre elas os ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos

Pressão para mandar Pazuello para reserva aumenta após ato com Bolsonaro

General da ativa e ex-ministro da Saúde provocou irritação em militares graduados ao participar de manifestação em apoio ao governo

Despesa de pessoal com militares cresce 17% após reestruturação

Dados do Ministério da Economia apontam aumento de gastos de R$ 5,5 bilhões em 2020. Defesa diz que reforma da Previdência da categoria compensa alta

Três estados já têm casos suspeitos da cepa indiana de coronavírus

Para tentar conter a entrada da nova variante no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou no sábado, 22, a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias

Japão abre dois centros de vacinação para acelerar campanha de imunização

Apenas 2% dos quase 125 milhões de habitantes do Japão receberam até o momento as duas doses da vacina

Índia supera 300.000 mortos por covid-19

Índia registrou nas últimas semanas recordes diários de infecções e mortes, em meio a uma onda brutal de contágios

Líderes da UE discutem clima, covid e Rússia nesta segunda em Bruxelas

Encontro deve discutir proposta do governo alemão, divulgada no sábado,de criar um "clube do clima" no bloco para ajudar países a reduzir emissões de carbono

Enquanto você desligou…

Heavy Metal agita palácio de Macron após aposta com YouTubers

Macron prometeu em fevereiro receber McFly e Carlito, dois YouTubers franceses se eles conseguissem 10 milhões de visualizações em um vídeo promovendo medidas de distanciamento social durante a pandemia

Site lança comparador de consórcios de imóveis

Plataforma compara taxas e apresenta estimativa do valor necessário para dar um lance e ser contemplado

32 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de maio para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Estágio e Trainee: Boticário, Klabin e BofA fecham inscrições esta semana

Já a Hering e outras empresas abrem inscrições para seus programas de estágio e trainee nesta semana

Agenda

Nesta segunda-feira (24), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Uma vida não examinada, não vale a pena ser vivida” – Sócrates.

Abertura de mercado

Exame Flash