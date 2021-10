Conheça as criptomoedas que podem "destronar" o Ethereum e fazer fortunas

A Ethereum (ETH) foi idealizada pelo programador canadense Vitalik Buterin em 2013, e foi lançada em 30 de junho de 2015 como uma plataforma que permite a programação de aplicativos, contratos inteligentes e transações com sua criptomoeda. Atualmente, é considerada a segunda maior criptomoeda do mundo.

Quem investiu nela nos últimos seis anos, pode dizer com tranquilidade que hoje tem uma quantia milionária na conta bancária. Afinal, a criptomoeda decolou de meros 2,47 reais para 20.744,58 reais, isto é, uma valorização de 841.419,80% em reais, de acordo com cotações da CoinBase (de 9/8/2015 a 15/10/2021).

Isso significa que 150 reais seriam suficientes para que aqueles que mantiveram suas posições até os dias atuais acumulassem aproximadamente 1.262.278 reais. Um valor inicial irrisório para que pessoas comuns pudessem alcançar o seu primeiro milhão. Mas a verdade é que isso se tornou uma pechincha perto do que outras estão oferecendo hoje.

Há quem diga que, quem está olhando para essas novas tendências e investindo quantias pequenas, de por exemplo 100 reais, tem potencial para acumular fortuna nos próximos dez anos. Claro que não é nada garantido, mas estamos no começo de uma nova década, com tecnologias disruptivas que prometem revolucionar o mundo da forma como conhecemos.

Como prova disso, cabe destacar que hoje existem mais de 8.000 ativos digitais disponíveis para . E, dentro deste mundo de possibilidades, há uma classe de ativos que vem se destacando das demais devido às valorizações impressionantes que entregou nos últimos meses, além do potencial de desbancar a Ethereum e revolucionar o sistema financeiro da forma como conhecemos.

Como dito anteriormente, a Ethereum não é meramente uma moeda digital e também atua como uma plataforma que permite a realização de diversas atividades. Porém, à medida que cresceu e se tornou conhecida, suas taxas de utilização se tornaram caras demais e as transações, por sua vez, ficaram mais lentas.

Isso fez com que, pela primeira vez em seis anos, a segunda maior criptomoeda do mundo sofresse ameaça de ser jogada para escanteio. Digo isso porque André Franco, criptoanalista eleito pela CoinTelegraph como um dos mais influentes do Brasil, tomou conhecimento de criptomoedas ligadas a contratos inteligentes que disponibilizam serviços mais baratos, eficientes e rápidos do que a Ethereum.

Eles as apelidou de “Smartcoins” e, em breve, se deslocará para um evento voltado para elas na Europa com o objetivo de se encontrar com seus criadores. Na opinião dele, o potencial destas criptos recém-lançadas é tão gritante que pode transformar um único aporte de 5 mil em 2 milhões de reais no curto a médio prazo:

“Acredito plenamente que quem comprá-las no momento exato da indicação vai ter uma boa chance de transformar um investimento inicial de 5 mil reais em uma verdadeira fortuna de 2 milhões” — André Franco

25 de outubro: essas smartcoins podem fazer a Ethereum comer poeira?

Na visão de André Franco, as criptomoedas denominadas smartcoins têm potencial para deixar a Ethereum “no chinelo” após 25 de outubro. E há fundamentos suficientes que confirmam essa teoria.

Acontece que, neste dia, um evento promovido pelo próprio criptoanalista irá revelar uma das criptomoedas ligadas a contratos inteligentes que pode vir a servir como alternativa à plataforma oferecida pela segunda maior cripto do mundo.

E, se duvida do potencial das smartcoins, saiba que elas estão sendo comentadas nos principais portais de notícias do país (e ao redor mundo não é diferente):

Tanto na visão dos jornais, como para a maior casa de análise financeira independente do país, a Empiricus, essa é provavelmente a maior oportunidade que investidores terão de fazer fortuna com criptomoedas neste ano:

“Acredito que há uma classe de criptoativos que pode transformar um investimento de 5 mil reais em mais de 2 milhões. Acredito tanto nisso que estou de malas prontas, indo para a Europa me encontrar com as pessoas que criaram essas criptomoedas” — André Franco, criptoanalista da Empiricus

O fato de Franco estar tão otimista também tem relação com o que aconteceu na última vez em que ele recomendou o investimento de uma criptomoeda disruptiva. Foi uma valorização da ordem de 28.475,64%, que pôde ser capturada em apenas 9 meses — e fez com que muitas pessoas se tornassem milionárias. Na ocasião, 5 mil reais investidos viraram 1,4 milhão de reais.

Não sabe sobre qual criptomoeda estou me referindo? Trata-se da AXS, que chegou ao universo cripto no fim do ano passado e, em menos de um ano, teve crescimento exponencial devido ao sucesso do jogo Axie Infinity, onde atua como token de governança. Se você é um investidor realmente antenado em criptomoedas, com certeza ouviu falar dela.

Embora Franco reconheça que retornos passados não são garantia para retornos futuros, o criptoanalista está confiante de que, assim como acertou em AXS, agora pode acertar uma nova tacada com as Smartcoins. Ele passou um longo período estudando até que encontrasse a próxima tendência do criptomercado que tivesse chances reais de transformar o patamar financeiro de investidores. E agora está convencido de que são elas.

Foi pensando nisso que Franco decidiu embarcar para a Europa para se encontrar com os criadores destas novas smartcoins. Ele quer tomar conhecimento de todos os projetos e, diretamente do evento, indicar aos investidores interessados as criptomoedas em que vê maior potencial de valorização.

Para a sua sorte, ele ainda não concretizou a ida e está organizando um evento para o pré-embarque, no qual convocará os investidores interessados em obter os nomes das criptos que ele terá acesso por lá. O evento será 100% online e 100% gratuito e sua vaga já pode ser reservada no link abaixo:

O evento de pré-embarque acontecerá no dia 25 de outubro, às 19h. Na data, Franco ainda irá revelar uma das smartcoins que está na sua mira mesmo antes de ir à Europa. E devo dizer que o momento para ter acesso a esse tipo de informação não poderia ser mais oportuno, afinal, as smartcoins já começaram a sua escalada:

Elas já estão rendendo alto: 19.380% de retorno em dois anos

Apesar de estarem ganhando popularidade apenas neste ano, o histórico de valorização das smartcoins é mais antigo. Elas já estão no criptomercado há alguns anos e, embora você ainda não as conhecesse, a verdade é que elas já puderam fazer alguns poucos investidores milionários a partir de aportes não muito altos. Se não acredita, confira o gráfico:

Como você mesmo viu, em um período de dois anos, as smartcoins tiveram até 19.380% de valorização. Isso quer dizer que, quem já as conhecia e decidiu investir na tese com uma quantia de 6 mil reais, está atualmente com 1.168.800 reais. Provavelmente esse não foi o seu caso, mas não precisa se lamentar, pois na visão de Franco, esse é apenas o começo.

Com a Ethereum saindo da “moda” e dando espaço para novas tecnologias, é provável que vejamos valorizações ainda mais brutais nos próximos meses. Para dizer a verdade, isso já está acontecendo. No mês de setembro, as criptomoedas da classe de smartcoins foram eleitas as mais rentáveis, de acordo com ranking do portal Valor Investe:

O movimento está acontecendo e aqueles investidores que acreditarem nas smartcoins agora podem ser gratificados nos próximos anos, tal como ocorreu com aqueles que investiram na Ethereum lá atrás. Como dito anteriormente, um investimento de valor irrisório, de apenas 150 reais, foi suficiente para fazer de pessoas comuns, como eu e você, milionários.

Hoje, você está tendo a oportunidade de investir em uma classe de criptomoedas ainda nova, totalmente disruptiva e que pode simplesmente revolucionar o nosso sistema financeiro da forma como conhecemos. E, como já mencionei, isso está muito próximo de ocorrer: a partir de 25 de outubro, quando os nomes começarão a ser revelados, você pode participar disso.

Mas se ainda não estiver convencido sobre o potencial das smartcoins que estão no radar de Franco, saiba que já há alguns investidores institucionais, como fundos e grandes empresas, de olho nelas e que isso pode provocar valorizações ainda maiores do que o criptoanalista está aguardando.

Grandes investidores estão na corrida dos contratos inteligentes

O potencial dessa nova classe de ativos chamou a atenção dos institucionais. Esse é o caso do Banco Central do Brasil, o BC, que no fim do mês passado promoveu um evento para falar sobre a possibilidade do país ter um “real digital”, isto é, dinheiro em blockchain:

Na prática, isso significa que há a possibilidade de mudarmos completamente o sistema financeiro da forma como conhecemos hoje, com a utilização de contratos inteligentes. E isso está estritamente ligado com as smartcoins, afinal, com essas tecnologias sendo cada vez mais demandadas por diversos países, a tendência é que elas não parem de crescer tão cedo.

No entanto, é preciso lembrar que, assim que essa onda de “tubarões” (investidores institucionais) entrar “de cabeça” no universo das criptomoedas ligadas a contratos inteligentes, os preços tendem a decolar. O que quer dizer que, para o investidor pessoa física, se tornará muito mais caro investir nelas. Assim como é hoje com o bitcoin e a Ethereum.

Por essa razão é tão crucial que você participe do evento promovido por Franco no dia 25 de outubro. Lá, ele convocará os investidores realmente interessados em investir nesta nova tecnologia e, após formar o grupo, dará as coordenadas de quais criptomoedas comprar, quando e quanto.

Essa é possivelmente a única oportunidade que você terá de sair na frente dos tubarões e investir enquanto poucas pessoas ainda estão de olho. E a melhor parte é que você não terá de fazer nada sozinho, já que ao aceitar a proposta de Franco, você receberá instruções de alguém que conhece este mercado como a “palma das mãos”.

Franco é analista de ativos digitais na maior casa de análise financeira independente do país, a Empiricus, e está neste mercado há pelo menos dez anos. Ele comanda uma carteira recomendada apenas de criptomoedas, criada em 2017. E, desde que foi fundada, a carteira dele tem de 3.109,8%. Mas essa é apenas a média de retorno, pois como já foi dito, algumas “tacadas certeiras” renderam muito mais, como ocorreu com a AXS.

Agora, você tem a chance de estar com o criptoanalista antes que ele conclua as suas próximas recomendações de valorização exponencial. E, quem sabe, pode estar comemorando nos próximos anos por ter investido nas smartcoins com potencial para renderem até 2 milhões de reais:

Evento gratuito: como investir nas smartcoins com potencial de transformar R$ 5 mil em R$ 2 milhões

Timing é algo crucial quando estamos falando de criptomoedas. Por se tratar de uma janela de oportunidade pequena (e única) prevista para acontecer nas próximas semanas, você precisará tomar uma decisão rápida e estar com as informações certas em mãos.

Não se preocupe se você perdeu as últimas ondas de valorização com criptomoedas que foram citadas anteriormente, pois agora você tem uma nova chance de investir nelas e capturar retornos que, na visão do criptoanalista André Franco, podem ser até maiores:

“Houve ganhos expressivos no mercado de criptomoedas que você provavelmente ficou de fora. Agora, chegou a hora de aproveitar a chance de mudar esse jogo e embarcar comigo rumo à Europa para construir uma carteira capaz de ir ainda mais longe, sem nem sair da sua casa” — André Franco

O evento de pré-embarque de Franco, como contei mais acima, acontecerá no dia 25 de outubro, às 19h, e será transmitido totalmente online e de forma gratuita. Tudo o que você precisa fazer para participar é fazer o seu cadastro gratuito no link abaixo e aguardar pelo grande dia:

