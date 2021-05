Conheça o novo portal da EXAME Invest

Com o objetivo de consolidar e ampliar sua cobertura de mercados e finanças pessoais, a EXAME acaba de lançar o novo portal da EXAME Invest. Agora, a marca e o canal de conteúdo de investimentos e de finanças pessoais da EXAME conta com uma plataforma 100% mobile responsiva, fácil de navegar, com atualizações em tempo real das principais informações que movimentam o mercado financeiro.

A novidade chega para alinhar a credibilidade jornalística construída ao longo de 53 anos de história da EXAME com conteúdo de análise e orientação e ferramentas pensadas especialmente para ajudar no desenvolvimento profissional e pessoal do brasileiro. Mais do que isso: o objetivo é educar e empoderar o investidor em sua tomada de decisão.

A missão é organizar e apresentar as informações mais relevantes para você, usuário: seja alguém que já investe ou que tem planos de ingressar nesse mundo até alguém que deseja trabalhar no mercado financeiro. Entenda, a seguir, um pouco mais do que o usuário pode encontrar ao navegar pelo portal da EXAME Invest.

Por dentro da EXAME Invest

Na homepage, um carrossel abriga as reportagens em destaque, com hierarquia do que é mais relevante. Há ainda uma área com as últimas notícias e outra com as cotações do dia. Na página principal é possível encontrar as editorias:

Mercados : reúne notícias, análises e orientações para quem investe em no Brasil e no mundo.

: reúne notícias, análises e orientações para quem investe em no Brasil e no mundo. Minhas Finanças : canal feito para quem busca informações sobre finanças pessoais, como Imposto de Renda, gestão de orçamento, empréstimos, seguros e muito mais;

: canal feito para quem busca informações sobre finanças pessoais, como Imposto de Renda, gestão de orçamento, empréstimos, seguros e muito mais; ESG : acompanhe as tendências nos investimentos e nos negócios relacionadas às práticas sociais, ambientais e de governança;

: acompanhe as tendências nos investimentos e nos negócios relacionadas às práticas sociais, ambientais e de governança; Onde : tudo sobre as tendências do mercado e as melhores orientações de investimento de maneira mais ampla, dentro do conceito de gestão de portfólio, além de análises sobre as demais classes de ativos, como .

: tudo sobre as tendências do mercado e as melhores orientações de investimento de maneira mais ampla, dentro do conceito de gestão de portfólio, além de análises sobre as demais classes de ativos, como . BTG Insights: canal que reúne conteúdos exclusivos, produzidos em parceria com o BTG Pactual.

Nova página de notícias

Dentro das reportagens, o leitor encontra logo no início da página um resumo da notícia, além de quadro com cotação e desempenho das ações citadas na matéria, áreas com notícias em alta e relacionadas. Há também o botão para acionar o Guia EXAME Invest, que destaca no texto termos financeiros para quem deseja aprender enquanto se informa.

Guia EXAME Invest

Feito para levar o investidor a uma jornada do conhecimento, com explicações de conceitos divididos em quatro temas: Começar a Investir, Renda Fixa, e Fundos. São matérias com as explicações para cerca de 80 palavras-chave mais comuns ou para as perguntas que investidores mais fazem quando querem escolher um ativo. Elas formam trilhas de aprendizado que podem ser percorridas de maneira intuitiva por quem deseja ingressar nesse mundo ou quem já investe, mas ainda tem dúvidas.

Cotações

O leitor pode acompanhar o das ações do em tempo real na área de cotações da homepage, que reúne as maiores baixas e as maiores altas do mercado. Ao clicar no ticker, é possível obter detalhes da ação selecionada, como preços, gráficos de desempenho, últimas notícias relacionadas e recomendações de analistas para o ativo.

EXAME Academy

No portal, há também atalho para a EXAME Academy, braço de educação digital da empresa, que nasceu para acelerar o desenvolvimento pessoal e profissional dos usuários. Na plataforma, é possível encontrar desde cursos livres até MBAs feitos em parceria com grandes instituições de ensino do Brasil, como a Unisinos e a Trevisan Escola de Negócios.

Veja, abaixo, detalhes da navegação no portal: