Construtoras de baixa renda devem sofrer mais com a inflação, diz BTG

O Índice de ao Consumidor Amplo (IPCA) voltou a superar as estimativas nesta terça-feira, 10, ficando em 0,96% no mês de julho e em 8,99% no acumulado de 12 meses. Em junho, a inflação de 12 meses era de 8,35%.

A dinâmica de preços tem pressionado as despesas corporativas, com maiores gastos com insumos. Entre os setores mais prejudicados por esse cenário, que também induz à alta de juros, está a construção civil. Embora as empresas venham divulgando bons resultados, a expectativa de Fernando Mollo, analista de do BTG Pactual Digital, é de que construtoras de baixa renda sejam as mais prejudicadas.

“Essas empresas acabam sofrendo mais, pois seu público-alvo tem menor capacidade de absorver a alta de preços”, disse na Abertura de Mercado desta terça.

Uma das construtoras com esse foco é a Direcional (DIRR3), que apresentou resultado do segundo trimestre na última noite. A empresa teve líquido de 40,7 milhões de reais, superando os 33,9 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado.

Embora trabalhe com imóveis voltados para o programa Casa Verde e Amarela (Ex-Minha casa, Minha Vida), o resultado da Direcional teve ajuda da subsidiária Riva, voltada para o média renda. “Isso deu maior espaço para repasse de preço e, consequentemente, espaço para ganhos de margem de 38%, que foi o grande destaque do balanço da Direcional”, comentou Mollo.