3 passos para construir riqueza, da conta corrente à geração de patrimônio

Comprar a casa própria, viajar o mundo ou simplesmente ter recursos suficientes para que as contas no final do mês não sejam sinônimo de dor de cabeça. Seja qual for o objetivo, não há como negar que milhões de brasileiros sonham em alcançar a liberdade financeira. E que boa parte deles já percebeu que deixar o dinheiro parado na poupança (ou mesmo na conta corrente) não é a melhor estratégia para conquistar esse objetivo.

Prova disso é que, segundo dados divulgados recentemente pela de Valores de São Paulo (a B3), o país registrou um crescimento de mais de 43% no número de investidores no primeiro semestre deste ano, ante o mesmo período do ano passado.

Mas, ainda que o mercado financeiro seja um forte aliado de quem busca aumentar o seu patrimônio, há outras etapas igualmente importantes envolvidas no processo de construção de riqueza.

“A maioria dos brasileiros não tem uma diretriz financeira pessoal clara, que vai desde a organização das finanças pessoais até uma estratégia de investimentos”, afirma Jerson Zanlorenzi, que é responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital.

Com mais e 10 anos de experiência no mercado financeiro, o especialista resolveu compartilhar seu conhecimento e colocar tudo que aprendeu ao longo de sua carreira à sua disposição, para que você consiga alcançar seus objetivos financeiros ainda mais rápido. E desenvolveu um passo a passo, que encurta sua jornada para construir riqueza.

Ele explica que, para que uma estratégia de geração de riqueza funcione, o processo deve ser dividido em três etapas:

Equilibrar as finanças para gerar caixa;

Construir uma reserva para investimentos;

Construir patrimônio.

Entenda mais sobre cada uma delas abaixo.

1. Conta de emergência

O primeiro passo é ter suas finanças pessoais organizadas e protegidas. Nesse sentido, mapear gastos, cortar despesas desnecessárias, acompanhar o extrato de sua conta corrente e evitar (ou renegociar) dívidas são medidas importantes. Mas, para isso, é preciso conhecer os números a fundo.

“Quando falamos de equilíbrio, o ponto inicial é sabermos exatamente as fontes de receita e linhas de despesas ao longo do mês. Para isso, uma simples planilha com os detalhes de cada operação nos mostra exatamente o potencial de sobra de caixa ou as causas da falta de recursos no final do mês”, explica Zanlorenzi.

Com as finanças organizadas, aumentam as chances de ter uma quantia sobrando em sua conta no final do mês. É esse valor que deverá ser usado para a construção da primeira das três contas sugeridas por ele: a .

Trata-se de um valor que fica investido em produtos seguros e com baixa liquidez, para que possa ser resgatado rapidamente em caso de necessidade – diante de uma demissão ou emergência médica, por exemplo.

“Essa reserva deve obrigatoriamente atender aos critérios de baixíssimo risco, altíssima liquidez e nenhum custo operacional. Um bom exemplo de ativo são os fundos de taxa zero, como o fundo BTG Tesouro Simples”, destaca Zanlorenzi.

2. Conta de reserva

Respaldado pela reserva de emergência, o investidor já pode começar a se dedicar para a criação de uma reserva de investimentos. Trata-se de uma conta que recebe aportes mensais e cujos valores são reservados para aproveitar possíveis oportunidades de mercado.

Para a construção dessa segunda conta, o especialista destaca investimentos em e em como boas alternativas.

“Nesse caso, as classes de ativos podem ter um pouco mais de prazo, dado que, se houver qualquer emergência e você precisar de dinheiro, poderá resgatar da reserva de emergência. Então, naturalmente, essa segunda conta recebe muito mais aportes do que resgates”, diz Zanlorenzi.

3. Conta de riqueza

A terceira e última etapa da estratégia é descrita por Zanlorenzi como a mais importante no processo de construção de riqueza. Isso porque ela é a principal responsável por impulsionar o aumento de patrimônio do investidor ao longo do tempo.

A construção da conta de riqueza demanda bastante disciplina para a realização de aportes mensais e reinvestimentos dos lucros. Assim, com o passar do tempo, o dinheiro passará a trabalhar a favor do investidor.

“A grande ‘magia’ dessa terceira etapa é que a conta de investimentos não recebe resgates até o dia da sua ou o objetivo completo. Assim, os juros compostos e o reinvestimento de lucros criam o modelo conhecido como ‘bola de neve’ e trazem efeitos magníficos ao longo dos anos”, conclui.

Pensando em ajudar cada vez mais brasileiros a alcançarem a liberdade financeira por meio de estratégias responsáveis de investimentos

Os participantes terão a oportunidade de participar de um Grupo Fechado com o especialista do BTG Pactual digital, onde receberão conteúdos exclusivos e diários sobre como cuidar melhor do seu dinheiro para alcançar seus objetivos.

Os melhores métodos para montagem de carteira visando o ; técnicas de alocação de portfólio; e assimetria serão alguns dos temas abordados no grupo. Tudo isso, claro, seguindo estratégias de investimento responsável.

Ao final da Jornada, os participantes terão a oportunidade de se inscrever na pré-venda do curso Construindo Riqueza, onde contarão com uma ajuda mais individualizada de Zanlorenzi nessa busca por construção de patrimônio.

