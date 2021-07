Conta de luz: saiba como economizar e quando preços devem baixar

A inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), aumentou 8% nos últimos 12 meses. Em maio, o índice ficou em 0,83% e foi o maior para o mês em 25 anos. Dos itens que entram na conta da inflação, o que mais aumentou foi a energia elétrica. A conta de luz ficou 5,73% mais cara no período.

O grande fator que influenciou essa alta é a hídrica que o Brasil está vivendo. É a maior do País em 90 anos. Esta crise afeta diretamente os reservatórios das usinas hidrelétricas e, como consequência, as usinas termelétricas estão sendo acionadas para suprir a queda da oferta. Assim, o custo da geração fica maior e o é repassado para o bolso do consumidor.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) possui um sistema de aumento da cobrança da conta de luz, as chamadas Bandeiras Tarifárias, que funcionam de acordo com o nível dos reservatórios. Se o nível de água piora, como é o caso atual, a bandeira muda de patamar e são cobradas taxas extras na conta.

São quatro bandeiras de cobrança: a verde, amarela e a vermelha. Essa última é dividida em dois patamares. Hoje, estamos na bandeira vermelha patamar 2, o nível máximo de taxa extra feita aos consumidores. Este sistema adotado pela Aneel tem como objetivo incentivar as pessoas a gastarem menos.

