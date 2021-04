Conta de luz em São Paulo pode cair até 65% com a tarifa social. Entenda

Para solicitar o benefício da tarifa social à Enel, o cliente da concessionária deve fornecer as seguintes informações:

1. Nome, CPF e Carteira de Identidade. Caso não possua, outro documento de identificação oficial com foto, ou ainda, o RANI, no caso de indígenas;

2. Código da unidade consumidora a ser beneficiada;

3. Número de identificação social (NIS) e/ou o Código Familiar no Cadastro Único ou o Número do Benefício (NB), caso recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

4. Apresentar o relatório e atestado assinado por profissional médico nos casos de famílias com uso continuado de aparelhos.

Os clientes da Enel podem solicitar o benefício por meio do call center da distribuidora (0800 72 72 120) ou WhatsApp Lojas (11 94053-9491) na opção 5.

A concessionária irá realizar consulta ao Cadastro Único ou ao Cadastro do Benefício da Prestação Continuada para verificar as informações prestadas. A adesão à Tarifa Social será informada pela companhia por meio de mensagem na conta de luz. Caso seja recusada o aviso será enviado por correspondência.

Caso o cliente prefira realizar a solicitação presencialmente precisa agendar o atendimento por meio do site ou app Enel SP, disponível para Android e IOS. Os consumidores podem ter acesso a mais informações sobre a Tarifa Social no site da distribuidora e também pelo telefone 167 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Mantenha o cadastro atualizado para não perder o benefício

Os clientes que já são beneficiários do programa Tarifa Social devem estar atentos para manter seus dados atualizados de forma a não perder o desconto na fatura. O recadastramento é obrigatório a cada dois anos, ou quando houver qualquer mudança como endereço, por exemplo.

Para manter o cadastro atualizado, o cliente deve procurar a unidade do CRAS mais próxima ou entrar em contato com a prefeitura do seu município.

A Resolução Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010, da Aneel, estabelece que os clientes devem atualizar o cadastro todos os anos para comprovação do atendimento aos critérios estabelecidos na Tarifa Social. Anualmente, as concessionárias enviam a base cadastral com todas as unidades consumidoras beneficiárias de Tarifa Social para a Aneel fazer o cruzamento de dados.

Atualmente, mais de 680 mil consumidores da Enel contam com a Tarifa Social. Caso o cliente perca o benefício, deve atualizar os dados no CadÚnico e realizar uma nova solicitação à concessionária.

A distribuidora alerta ainda que cada família tem direito a receber o benefício da tarifa social em apenas uma unidade consumidora. Caso exista duplicidade no recebimento, o benefício será suspenso em todas as residências cadastradas. Para voltar a receber o desconto na conta de luz, o cliente deverá fazer uma nova solicitação e optar por uma das unidades consumidoras.

