Conta de luz mais cara?; busca por skate aumenta e tudo para ler hoje

Clear Sale estreia, minério de ferro despenca e o que mais move o mercado

Com cenário negativo no exterior, pode fechar julho em queda, quebrando sequência de quatro meses de alta

Não é doping: quais são os usos do canabidiol, liberado na Olimpíada

Extraído da flor da maconha, o canabidiol revolucionou o tratamento de doenças como a epilepsia e outras síndromes do sistema nervoso central. Agora, com o avanço do entendimento de suas propriedades médicas, a substância se tornou aliada dos esportistas de alto rendimento

Cresce a busca por skate no Mercado Livre, OLX e Netshoes

Durante os Jogos Olímpicos, as varejistas registram aumento nas buscas por skates, pranchas de surfe e mais

Aneel deve manter bandeira vermelha 2 para conta de luz em agosto

Agência de energia elétrica cogita também aumento de valor da faixa tarifária, que passaria de R$ 6,24 para R$ 11,50 a cada 100 kWh consumidos. Consulta pública sobre a proposta encerra nesta sexta-feira

Receita paga lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

O pagamento será feito para 5.068.229 contribuintes totalizando 5,8 bilhões de reais; veja calendário de restituição

Leilão de carros tem Mercedes A200 por quase metade do valor

Serão três leilões em diferentes cidades e os eventos podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país

Após fuga de investidores, China quer facilitar acesso ao mercado local

China pediu para que estrangeiros não "interpretem exageradamente" medidas regulatórias recentes sobre os setores de tecnologia, imobiliário e de educação privada

Google, Facebook e uma questão: empresas podem obrigar a tomar vacina?

Empresas de tecnologia, as primeiras a adotar o home office no início da pandemia, começam a determinar que funcionários estejam imunizados para retorno ao escritório

Sob pressão de investidores, Chevron e Exxon divulgam resultados

Acionistas exigem que as petroleiras reduzam a pegada de carbono, investindo menos em petróleo e mais em energia limpa. A italiana ENI também divulga seus números

Politica e mundo

Covid-19: Qual a eficácia das vacinas contra a variante Delta?

Entenda o que novos estudos indicam sobre a eficácia das vacinas Pfizer, AstraZeneca CoronaVac e Janssen contra a variante originada na Índia

Japão prorroga estado de emergência uma semana após início dos Jogos

Na quinta-feira (29), o Japão registrou mais de 10.000 casos de coronavírus pela primeira vez, o que levou autoridades e especialistas a advertirem para o risco que implica a propagação da variante Delta

Variante Delta ameaça sucesso da China no controle da covid

A gestão é afetada por um foco da contagiosa variante Delta, detectada este mês no aeroporto de Nanjing, onde foram detectados um total de 184 contágios locais

Enquanto você desligou...

Os 5 principais lançamentos para maratonar no final de semana

De "Jungle Cruise", novo filme original Disney+, a "Genera+ion", série teen da HBO Max: confira as novidades dos streamings para assistir embai

Quanto ganha um atleta que conquista medalha na Olimpíada 2021?

Embora o Comitê Olímpico Internacional não pague prêmios em dinheiro aos medalhistas, muitos países oferecem recompensas monetárias a seus atletas

