Conta de luz mais cara?; O que afasta Azul da Latam e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (28) para começar o dia bem informado:

IGP-M, inflação nos EUA, IPO da Dotz e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam à espera de divulgação de índice de preços de consumo americano

O detalhe que afasta Azul da Latam: R$ 15 bi em dívida fora do balanço

Compromissos totais da companhia de David Neeleman no Brasil com aeronaves supera R$ 29 bilhões e preocupa analistas

Aneel revisa tarifa de energia em meio a risco de abastecimento

Com menor quantidade de chuvas da série histórica, reservatórios do país que alimentam hidrlétricas começam época mais seca do ano com baixo armazenamento de água

EXAME/IDEIA: 45% dos brasileiros apoiam a privatização dos Correios

Processo de venda da estatal avança com o apoio da opinião pública, do governo federal e do Congresso. Privatizações emperradas nos últimos dois anos vão agora deslanchar?

IGP-M: inflação do aluguel sobe 4,10% em maio

Com este resultado o índice acumula alta de 14,39% no ano e de 37,04% em 12 meses.

QuintoAndar capta US$ 300 milhões e passa a valer US$ 4 bilhões

Empresa líder em aluguel e compra e venda de imóveis usados no país se torna a segunda startup mais valiosa da América Latina; planos preveem soluções de crédito imobiliário e expansão no México

Afya compra Unigranrio por R$ 700 milhões para expandir rede de faculdades

Valor inclui uma dívida líquida estimada em R$ 72,4 milhões. Essa é a maior aquisição da companhia até o momento

EQI se prepara para entrar na briga por escritórios de agentes autônomos

Há menos de um ano a própria empresa era alvo de disputa; planos também envolvem criar e casa de análises própria

IR 2021: Tudo o que você precisa saber para entregar a declaração

Veja quem é obrigado a entregar a declaração e quais documentos são necessários

"Agora é um PC por pessoa", diz COO da Lenovo após subir 512%

Após trimestre de recordes para empresa, executivo acredita que próximos meses devem ser de demanda em alta

Auxílio: nascidos em novembro recebem a 2ª parcela nesta sexta-feira

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas

No dia mundial da energia, as fontes renováveis são as estrelas

Fazer a transição energética é a única maneira de atingir as metas do Acordo de Paris. Brasil tem muito a ganhar com o movimento

ANP proíbe definitivamente venda de etanol hidratado entre distribuidoras

Estudos apontaram um aumento de tais operações para obtenção de vantagens concorrenciais por meio de inadimplência e de sonegação, informou a agência em nota

Política e mundo

Comissão do Senado discute vacinas e kit intubação nesta sexta

Colegiado que acompanha as de combate à pandemia tem audiência marcada com especialistas e representantes do Ministério da Saúde para debater as perspectivas do Plano Nacional de Imunização (PNI)

STF anula delação de Sérgio Cabral com a PF por 7 votos a 4

Embora a decisão que homologou a colaboração tenha partido do próprio tribunal, pelas mãos do ministro Edson Fachin, o caso foi revisitado depois que vieram a público as acusações que atingiram o colega

México autoriza uso emergencial de vacina da Johnson & Johnson

A autorização para o uso emergencial atesta que a vacina "atende aos requisitos de qualidade, segurança e eficácia necessários para ser aplicada"

Enquanto você desligou…

Nike rompeu com Neymar por ele não colaborar com investigação de assédio

"Wall Street Journal" revelou denúncia de funcionária, que teria sido assediada em 2016, e empresa confirma que há investigação aberta

Final da Champions League: as lições do futebol inglês para o Brasil

A decisão entre Chelsea e Manchester City, neste sábado, aponta que a Inglaterra está décadas à frente do Brasil quando a assunto é organização e exploração comercial do futebol

Dia Internacional do Hambúrguer: 5 melhores casas para pedir no Delivery

Desta sexta-feira, 28, até o próximo dia 5 de junho, mais de 200 hamburguerias e todo o país oferecerão descontos e cardápios exclusivos: confira

Grandes eventos podem acontecer na pandemia, diz experimento holandês

A Holanda registrou nas últimas semanas uma queda no número de infecções e hospitalizações, o que permitiu ao país relaxar as medidas e reabrir terraços e espaços esportivos

Dia do Hambúrguer: Coca-Cola cria lanche com QR Code em ação contra a fome

O lanche 'digital' vai direcionar clientes para a página da campanha Por Todas as Mesas, de doação de alimentos para grupos em vulnerabilidade social

Outback relança fondues e traz novidade: KitKat na versão doce

Outback relança fondue em duas versões e completa prato com porções de itens famosos no cardápio, como a costela Royal Ribs

Funcionários dos estoques da Amazon ganham "quartinho da saúde mental"

Trata-se de uma pequena cabine onde é possível assistir vídeos que ensinam técnicas de concentração e relaxamento

Reino Unido preservará arquivos e escritório de Stephen Hawking

Entre as 10.000 páginas de arquivos que poderão ser consultadas em Cambridge, estão cartas que datam de 1944 a 2008

Agenda

No Brasil, é divulgado o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) referente ao mês de maio. O índice é medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e serve como um indicador econômico que acompanha as variações de preços, inflação e atividade econômica do país.

Frase do dia

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” -- Amyr Klink.

