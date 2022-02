Continental e B2Mamy vão acelerar negócios liderados por mulheres

A Continental, marca de eletrodomésticos do Grupo Electrolux, continua com a série de campanhas do posicionamento "Atualiza", que tem como objetivo estimular reflexões em torno da equidade de gênero e divisão de tarefas dentro de casa, além de propor um convite para reflexão e revisão de estereótipos.

Desta vez, a Continental se junta à B2Mamy, um hub de inovação focado em tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente por meio de educação, pesquisa e comunidade que acumula reconhecimentos. Na novidade, a Continental patrocina o programa de aceleração B2Mamy Pulse Batch 12 “Atualiza o Amanhã” powered by Google for Startups.

Para enriquecer a experiência das alunas, a marca convida Xan Ravelli, apresentadora do Trace Brasil (Globoplay), colunista no UOL Universa e criadora de conteúdo digital, para uma mentoria inédita sobre temas como capacitação de profissionais, empreendedorismo social e equidade de gênero. "O programa da Continental em parceria com a B2Mamy mostra o quanto é importante e necessário que as mulheres ocupem os espaços que quiserem", afirma Xan.

A B2Mamy foi eleita em 2021 pelo Startup Awards, principal premiação do ecossistema de inovação do Brasil, como hub de inovação do ano e desde 2016 desenvolve soluções em educação, geração de renda e pesquisa para empresas que precisam olhar para a sustentabilidade social das mulheres.