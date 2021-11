Contra o consumismo, empresas apostam em 'Black Friday sustentável'

“A tendência que observamos ao longo dos últimos anos é que os consumidores querem se conectar com marcas que trazem para além de uma proposta de estilo”, afirma Ana Freitas, líder de marketing da Animale. “A Black Friday é uma oportunidade onde os consumidores podem experimentar novos produtos e se conectar com novas marcas e suas essências. Sabemos disso porque nesse momento é quando mais adquirimos clientes novos na Animale.”

Já a marca suíça Freitag, de bolsas, decidiu radicalizar na economia circular. Em vez de mostrar ofertas, ela vai direcionar os clientes que entrarem em seu site para uma plataforma de trocas que funciona como o aplicativo de relacionamentos Tinder. O consumidor terá de registrar ao menos um produto na plataforma e, assim, poderá navegar por fotos de bolsas de outros clientes. Se gostar, arrasta para a esquerda e, se der match, é só fazer negócio.

Boicote às gigantes

É na Inglaterra que o movimento anti-Black Friday ganhou mais adeptos, especialmente entre pequenos varejistas. Um levantamento feito pela British Independent Retailers Association aponta que 85% dos comerciantes independentes não vai participar da Black Friday. Segundo a entidade, o número é o maior já registrado e é resultado de um movimento crescente contra práticas consideradas monopolistas de grandes companhias, notadamente a Amazon.

A maioria dos pequenos comerciantes que boicotam a data acaba se engajando em como o plantio de árvores ou doações de receita. “Estou doando 10% do que eu vender para o banco de alimentos da minha região”, disse Zoe Roberts, da Out of the Box Gifts, pequena varejista de presentes com apelo sustentável. “Há muitos motivos para eu não gostar da Black Friday, mas o principal é que a data incentiva as pessoas a comprar produtos que não precisam e, com isso, aumenta o desperdício.”

Roberts também enfatiza que é difícil para pequenos negócios competir com os gigantes em descontos. “Buscamos manter nossos preços justos o ano inteiro”, diz ela. “Não podemos dar grandes descontos às vésperas do período mais movimentado do ano.” Talvez essa seja a maior reflexão das Black Fridays alternativas: quanto realmente vale um produto que é vendido pela metade do ?