Convenção anual da Berkshire: veja as dicas de Buffett sobre como investir

A convenção anual da Berkshire Hathaway para seus acionistas, realizada neste sábado, 2, é esperada por investidores de todo o mundo, já que releva um pouco do pensamento de um dos maiores investidores do mundo: Warren Buffett.

Além de reportar que sua gestora de investimentos voltou a registrar , Buffett fez duras críticas à bitcoin, ao app Robinhood (que, segundo ele, contribui para a especulação) e disse que a febre das SPACs não deve durar para sempre. Todas essas declarações foram dadas ao lado do seu braço-direito, o também lendário investidor e vice-presidente da Berkshire Charles Munger (com quem, sublinhou, não discute há 60 anos).

O megainvestidor também pincelou alguns cenários para a economia americana e deu ainda declarações que podem orientar o investidor sobre como e onde aplicar o seu dinheiro. Veja abaixo declarações que podem ajudar a montar a sua carteira de investimentos, compiladas por uma reportagem da CNBC:

é mais difícil do que descobrir uma indústria promissora

Durante a convenção Buffett alertou a investidores iniciantes que escolher grandes empresas para aplicar dinheiro é mais complicado do que apenas optar por uma empresa inovadora. “Existe mais fatores que devem ser incluídos no processo de escolha de do que descobrir qual será a indústria maravilhosa do futuro".

Ele exemplificou com o caso da autoindústria. Em seu início, em1900, haviam 2 mil empresas que disputavam o mercado, porque "empresas e investidores esperavam que a empresa tivesse um futuro maravilhoso". Em 2009, apenas três montadoras restaram, e duas delas foram à falência, disse Buffett.

O mundo pode mudar drasticamente. Invista em fundos de índice

Buffett começou sua apresentação com uma lista das 20 empresas que hoje são as maiores do mundo. E perguntou aos acionistas quantas delas ainda estarão nesta lista daqui 30 anos. A lista inclui nomes como Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet e Facebook.

O “Oráculo de Omaha” lembrou os investidores que nenhuma das 20 companhias que estavam no top 20 em 1989 continuam na lista. Há 30 anos, metade das maiores empresas globais eram japonesas, incluindo bancos e indústrias. As únicas empresas americanas que faziam parte da lista eram Exxon, GE, Merck, IBM, American Tel & Tel e Philip Morris.

“Isso mostra a vocês que o capitalismo deu muito certo, especialmente para os capitalistas. O mundo pode mudar de forma muito dramática. Então, a melhor forma de investir é via fundos de índice".