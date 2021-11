COP26: conheça os ambiciosos objetivos climáticos do setor esportivo

O Comitê de Esportes para Ação Climática da COP26 anunciou uma série de metas ambiciosas para combater as mudanças climáticas. Entre elas, está o net zero até 2040 e a redução das emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030.

O comitê visa reunir organizações esportivas, equipes, atletas e fãs em um esforço para aumentar a consciência sobre a urgência dos objetivos do Acordo de Paris e usar o esporte como uma ferramenta para impulsionar a consciência climática e a ação entre os cidadãos globais.

“Quatro anos desde que lançamos a Estrutura de Esportes para Ação Climática, mais de 280 organizações esportivas se comprometeram com os objetivos gerais de alinhar o esporte com as metas do Acordo de Paris”, disse Patricia Espinosa, secretária executiva de mudança climática da ONU.

As medidas são respostas ao consenso científico de que o mundo precisa reduzir as emissões pela metade até 2030 e atingir o valor líquido zero antes de 2050.

“O setor aceitou o desafio, mas também nos disse que quer fazer mais e mais rápido. Essas organizações agora estão sendo desafiadas a reduzir as emissões em 50 por cento no máximo até 2030 e atingir emissões líquidas zero até 2040 ”, acrescentou ela.

Os signatários, incluindo o Comitê Olímpico Internacional, FIFA, Athletics Kenya, BBC Sport, Premier League, Fórmula E e Munster Rugby, se comprometem a apresentar planos para delinear concretas que serão tomadas para implementar as metas para 2030, bem como relatar o progresso geral com compromissos em bases anuais.

