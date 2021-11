COP26: Energia limpa, consórcio de governadores e o que você precisa saber

*De Glasgow, na Escócia

Energia é o grande assunto desta quinta-feira, 4, na Conferência das Partes, a COP26. É quando líderes e os demais participantes têm a oportunidade de discutir como ter um futuro com mais energia verde e fontes renováveis. Na pauta, também há painéis que discutem o fim do uso do carvão, especialmente na China, que recentemente voltou a no carvão, apesar de ser um grande mercado de energia solar.

Em dos painéis, um evento da Presidência, convocado pelo Energy Transition Council, que inclui dois painéis onde figuras importantes de governos e organizações internacionais irão anunciar e debater novas medidas para impulsionar rapidamente a energia limpa, nos distanciar do carvão e garantir acesso a energia acessível e sustentável para todos.

Na frente brasileira há apresentação de cases da Petrobrás e Renova Bio. A COP26 tem tido também a presença de governadores como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Nesta quinta-feira, se juntam à eles Gladson Cameli, governador do Estado do Acre, Mauro Mendes, governador do Estado do Mato Grosso, Helder Barbalho, governador do Estado do Pará, Fátima Bezerra (virtualmente), governadora do Estado do Rio Grande do Norte para o lançamento do Consórcio Brasil Verde.

Veja as informações no vídeo abaixo.

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.