COP26: União Europeia promete 1 bilhão de euros para proteger florestas

A União Europeia (UE) se comprometeu nesta terça-feira, 2, na COP26, a gastar 1 bilhão de euros de seu orçamento nos próximos cinco anos para proteger as florestas, incluindo 250 milhões de euros para países da Bacia do Congo, na África Central.

"Precisamos ouvir melhor as comunidades indígenas, os produtores, os consumidores e os comerciantes... Ouvir uns aos outros, trabalhar uns com os outros, para impedir o desmatamento", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Conferência COP26 em Glasgow, Escócia.

A contribuição da UE faz parte de um pacote financeiro maior, de US$ 12 bilhões, para proteger, restaurar e administrar de forma sustentável as florestas nos países mais pobres. Outros doadores, incluem Grã-Bretanha, Noruega, Estados Unidos e Japão.