COP26: Unilever Brasil mostra planos e resultados do uso de plástico

A Unilever Brasil vai representar o país e mostrar os resultados dos esforços que estão promovendo no uso sustentável do plástico na Conferência das Partes, a COP26, que ocorre na primeira quinzena de novembro em Glasgow, na Escócia.

A companhia mostrará como avança na agenda de redução do uso do plástico virgem e aumento do uso de plástico reciclado no portfólio, buscando influenciar a economia circular do material nos últimos anos no Brasil.

A companhia utiliza, por exemplo, resina pós-consumo em larga escala, atribuindo valor ao plástico e fomentando a cadeia de reciclagem. As principais iniciativas e resultados serão tema do evento no dia 9.

Esta atuação, que está sendo reconhecida por ser selecionada para a COP26, está em linha com a nova estratégia de negócio apresentada pela Unilever globalmente, o Unilever Compass, o qual se baseia nos critérios e premissas ESG e se compromete, até 2025, a reduzir em 50% o uso de plástico virgem; a utilizar 25% de plástico reciclado em suas embalagens; e ter 100% das embalagens de plástico recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis.

Como parte desta jornada global, a Unilever Brasil evitou a destinação de cerca de 13 mil toneladas de plástico para aterros desde 2018, quando inovou com a marca TRESemmé ao substituir o plástico virgem por reciclado nas embalagens.

Além de diminuir a geração de resíduos plásticos, a iniciativa da empresa também contribuiu para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A reciclagem desta quantidade de plástico evitou a emissão de mais de 17 mil toneladas de CO2 para o meio ambiente ao longo do mesmo período.

Ao invés de ser descartado, esse material foi coletado, processado e retornou na forma de novas embalagens e, atualmente, todas as marcas de xampus, condicionadores, cremes para pentear, cremes de tratamento e de produtos para limpeza da casa da companhia utilizam resina reciclada em suas embalagens.