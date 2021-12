Copom, IPO do Nubank, vendas do comércio e o que move o mercado

Dia cheio nesta quarta-feira, dia 8, no mercado: tem reunião e decisão do Copom sobre a taxa básica de juros, definição de da ação e do BDR no IPO do Nubank, dados de vendas do comércio no país em outubro, entre outros eventos.

Nos mercados globais, os índices de da Europa e os futuros em Nova York operam com leve alta depois de quatro dias de fortes ganhos, sinalizando que o movimento de correção pode depender de novas notícias.

Como pano de fundo, a avaliação de que a nova variante Ômicron pode causar menos efeitos severos em pacientes do que se temia e que, portanto, governos não terão que restringir tanto a economia para conter o avanço de novos casos.

Ontem, a GlaxoSmithKline (GSK) e a Vir Biotechnology informaram que um tratamento com anticorpos para a covid-19 desenvolvido pelas companhias manteve em ensaios clínicos a eficácia contra a variante.

Entre as commodities, o contrato futuro do petróleo do tipo Brent opera com leve queda depois de dois dias de fortes ganhos. Veja a seguir os principais índices de ações às 6h30 de Brasília:

Saiba mais dos eventos que vão movimentar o mercado:

Decisão do Copom

O Banco Central anuncia no fim da tarde, às 18h30, a decisão sobre a taxa básica de juros e a política monetária. A expectativa consensual do mercado aponta para uma alta de 1,5 ponto percentual, levando a taxa de 7,75% para 9,25% ao ano.

Mais importante, investidores e analistas vão ficar atentos ao teor do comunicado que sai junto com a decisão em busca de sinais na comunicação do BC sobre os próximos passos: a dúvida é saber qual a taxa de juros necessária no primeiro trimestre de 2022 para trazer as expectativas de inflação para a meta em 2022 e para o centro da meta em 2023 sem deteriorar mais ainda a atividade econômica no próximo ano.

Para boa parte do mercado, a aposta hoje aponta para uma Selic a 11,25% ao ano ao fim do ciclo de aperto.

IPO do Nubank

Sai no fim do dia também, noite no Brasil, a definição do preço da ação e do BDR (recibo de papéis listados no exterior) do IPO do Nubank, um dos mais aguardados do ano. A expectativa é movimentar 2,7 bilhões de dólares no ponto médio da faixa indicativa, o que significaria um valor de mercado de 39 bilhões de dólares na estreia.

Na reta final, o maior banco digital do país e um dos maiores do mundo teve que cortar a faixa de preço indicativa em 20% diante de condições adversas de mercado, em especial para empresas de tecnologia, mas elas parecem ter ficado para trás com o rali dos últimos dias. A faixa passou do intervalo de 10 a 11 dólares para 8 a 9 dólares.

O Nubank também divulgou que a oferta contará com investidores que vão ancorar a oferta, como algumas das maiores empresas de venture capital do mundo: Sequoia Capital, Tiger Global, Softbank e Dragoneer, entre outros.

Pesquisa Mensal de Comércio em outubro

O IBGE divulga às 9h os resultados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) em outubro. A expectativa de economistas do BTG Pactual (BPAC11) é a de uma alta de 0,7% no chamado varejo restrito e de estabilidade no varejo ampliado (que inclui a venda de carros, motos, autopeças e de materais de construção, com atacado) em relação ao mês anterior.

Em setembro, a PMC apontou queda de 1,3% e de 1,1% no varejo restrito e no ampliado, respectivamente.

A PMC será o segundo dos principais indicadores de atividade econômica de outubro, que ajudam a compor a base para o cálculo do PIB. Na semana passada, o IBGE divulgou que a produção industrial em outubro caiu 0,6%.

PEC dos Precatórios

O governo editou na noite de terça uma medida provisória que libera o pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil, no valor de 400 reais, já a partir da sexta-feira, dia 10, mesmo sem a esperada promulgação da PEC dos Precatórios.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, disseram ontem que chegaram a um acordo para promulgar fatiar a PEC e promulgar partes aprovadas pelas duas casas sem alterações.