CoronaVac para crianças?; Hotmart abre 600 vagas e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Primeiro lote da vacina da Pfizer para crianças chega ao Brasil

Lote com 1,248 milhão de doses foi desembarcado no Aeroporto de Viracopos, em São Paulo

Vacina infantil: doses da Pfizer chegam e debate sobre Coronavac avança

A Anvisa irá se reunir com o Instituto Butantan nesta quinta-feira, 13, para analisar novos dados do imunizante da chinesa Sinovac; enquanto isso, mais de 1 milhão de vacinas pediátricas da Pfizer desembarcam em Viracopos

Hotmart: unicórnio vai abrir 600 vagas no Brasil e no mundo em 2022

Em 2021, a empresa contratou 900 funcionários e dobrou o tamanho da equipe

Anvisa confirma novo caso de superfungo no Brasil

Até o momento, há um caso confirmado e outro em análise na cidade de Recife; o Candida auris pode representar uma séria ameaça à saúde pública por ser potencialmente fatal e resistente às principais classes de fármacos antifúngicos

Rede D’Or limita testes de covid-19 devido à falta de insumos

Rede está priorizando pacientes internados e com indicação clínica; Raia Drogasil já havia interrompido os testes por falta de insumos

Setor de serviços cresce 2,4% em novembro, diz IBGE

O resultado ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de ganho de 0,2%, deixando o setor 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020

Cidade de SP planeja iniciar vacinação em crianças a partir do dia 17

Confira a previsão de chegada das doses em cada estado, segundo Ministério da Saúde

Cidades paulistas analisam cenário epidemiológico para impor restrições

Ceará, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Bahia baixaram decretos que diminuíram a permissão máxima de público em eventos e expandiram a obrigatoriedade do passaporte de vacina

O próximo craque do Atlético Mineiro vai ser escolhido por um robô

No futuro, o CEO do Galo quer que a inteligência artificial consiga prever qual será o futuro craque do time

Inflação do Brasil é a 3ª maior em ranking com as principais economias

O IPCA ficou em dois dígitos em 2021, com alta de 10,06%, o maior aumento desde 2015 (10,67%), e superou em muito o teto da meta de inflação (5,25%) - o centro era de 3,75%

Delta Air Lines divulga resultados após efeitos da Ômicron na aviação

Companhia aérea revela balanço do último trimestre de 2021 e indica efeitos na retomada do setor

IPVA: desconto de 9% para veículos com placa final 4 vence hoje em SP

O proprietário de veículo com placa 4 que quiser pagar o imposto com desconto deve realizar o pagamento até esta quinta-feira, dia 13

Adeus, IGP-M? FGV explica por que lançou novo índice do aluguel

Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) acompanha os preços de contratos de alugueis no país e pretende ser um retrato mais preciso do mercado

Terceira dose da vacina da AstraZeneca aumenta anticorpos contra a Ômicron

O aumento da resposta foi observado em pessoas que receberam previamente a vacina da AstraZeneca ou uma vacina de mRNA, disse a farmacêutica

Inflação ao produtor dos EUA, Dexco, Moura Dubeux e o que move o mercado

Bolsas amanhecem sem direção definida em meio à cautela antes de bateria de dados americanos

O cenário para IPOs em 2022 e quais negócios devem dominar o ano

Desafio para emissão de aumenta neste ano com incertezas para o mercado, o que deve reforçar fusões e aquisições

Itaú compra digital Ideal

O Itaú pagará cerca de 650 milhões de reais por uma participação de 50,1% na Ideal e terá o direito de adquirir os 49,9% restantes após cinco anos

Tomada de decisão: 3 erros que podem estar afetando a sua carreira

Desenvolver o pensamento analítico - habilidade cada vez mais buscada por empresas em profissionais - é a melhor forma de evitar vieses cognitivos, que atrapalham nas tomadas de decisões

Política e mundo

Otan vê risco de conflito na Ucrânia após nova reunião com a Rússia

Stoltenberg sugeriu que não há solução para o impasse sobre a principal demanda da Rússia: que a Otan pare de avançar na direção de ex-repúblicas soviéticas

Coreia do Sul vai usar pílulas antivirais Pfizer em meio a onda de Ômicron

Comprimidos suficientes para 21.000 pessoas chegaram na quinta-feira,13, para serem distribuídos em 280 farmácias e 90 centros de tratamento residenciais

Enquanto você desligou...

No sorteio do Aberto da Austrália, Djokovic ainda pode ser expulso do país

O ministro da Imigração, Alex Hawke, pode exercer seu poder discricionário para cancelar o visto com base na preocupação sobre a isenção médica do sérvio das regras de vacinação contra a Covid-19 da Austrália

Compostos da Cannabis podem prevenir covid-19, mostra estudo

Pesquisadores encontraram dois ácidos canabinoides que impedem entrada do coronavírus nas células humanas

Cientistas descobrem planeta que não é uma esfera

A Agência Espacial Europeia encontrou um exoplaneta em formato de bola de rugby, deformado por conta de sua estrela hospedeira

