Correção nas bolsas, Orçamento, Embraer e o que move o mercado

Depois de um início de semana de forte queda, bolsas europeias e futuros dos índices de em Nova York operam em alta de cerca de 1% na manhã desta terça-feira, dia 21, em um movimento de correção dos investidores na ausência -- até aqui -- de novas notícias negativas relacionadas ao avanço da variante Ômicron pelo mundo.

No Reino Unido, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson decidiu adiar a tomada de decisão de novas medidas de restrição à espera de dados adicionais sobre o aumento no número de casos de Ômicron.

Veja a seguir os principais índices de ações às 9h00 de Brasília:

STOXX 600 (Europa): +1,15%

FTSE 100 (Londres): +0,95%

DAX (Frankfurt): +1,16%

CAC 40 (Paris): +0,89%

Futuro do S&P: +0,96%

Futuro do Dow Jones: +0,91%

Futuro da Nasdaq: +1,10%

Nikkei (Tóquio): +2,08%

No Brasil, investidores ficam atentos à votação do projeto do Orçamento federal para 2022 pela comissão mista do Congresso, que pode trazer alguma surpresa negativa de última hora quanto à contratação de mais gastos.

No campo corporativo, um dos destaques é o desdobramento de ações do Iguatemi (IGTA3), que foi aprovado ontem por acionistas em assembleia. Cada ação será desdobrada em outros dez papeis com data de corte nesta quinta, dia 23.

Outro destaque é a notícia de que a Embraer (EMBR3) acertou a fusão da Eve, a sua divisão que desenvolve carros voadores não tripulados, com a SPAC americana Zanite para listagem na de Nova York (NYSE, na sigla em inglês).

A transação avalia a Eve em 2,9 bilhões de dólares.

(Com a Reuters)