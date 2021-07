Credit Suisse: banco mira ESG com três novos fundos no Brasil

O Credit Suisse anunciou hoje, 14, o lançamento de seus primeiros fundos de investimentos voltados ao ESG (sigla em inglês para critérios ambientais, sociais e de governança) no Brasil. Na lista estão três fundos que permitem alocação de capital em empresas com padrões socioambientais e de governança e que são selecionadas a partir de um filtro próprio do banco.

Batizado de CSHG ESG FIC FIA, o primeiro produto permite investimentos em ações de companhias brasileiras. O segundo produto é um fundo multimercado voltado a ações globais.

Para selecionar as empresas do portfólio do fundo exterior, o Credit Suisse considera dois temas que, de acordo com o banco, são macrotendências no mundo dos investimentos: mudanças climáticas e valores dos millennials. Junto a esse filtro, o banco também inclui 25 empresas consideradas líderes ESG em uma lista gerida pelo time global de ações do Credit Suisse.

Por fim, o terceiro produto, CSHG Portfólio ESG FIC FIM, é de crédito privado. Nesse fundo, o foco está em ativos de crédito privado local, incluindo produtos estruturados, e até 20% do patrimônio líquido em crédito privado offshore, chamados de bonds.

Os três produtos são geridos pela CSHG Wealth Management, gestora do banco, e têm aplicação mínima de 50.000 reais. No caso do FIC FIM, de crédito privado, a expectativa é ter um retorno superior ao , segundo o banco. Todos os fundos estão acessíveis apenas para investidores profissionais, aqueles que possuem acima de 10 milhões de reais em investimentos no Credit Suisse.

