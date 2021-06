Credit Suisse lança programa de aceleração para gestoras

Em pouco mais de um ano, o mercado de capitais no país ganhou quase cem novas gestoras. Já são mais de 500 no país, que administram mais de 16.000 fundos, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O pano de fundo é um mercado em efervescência que cresce em volume de negociação e sofisticação na oferta de produtos para os investidores, em um fenômeno conhecido como financial deepening.

A onda mais recente do desenvolvimento do mercado é a associação de grandes players como bancos e corretoras com as assets, como as gestoras são chamadas em inglês. A iniciativa da vez vem do Credit Suisse, que está lançando um programa de aceleração de gestoras no país, o Ceres.

O objetivo do banco de investimentos é participar do crescimento de gestoras com potencial elevado, ao mesmo tempo em que passa a oferecer a clientes um produto estruturado para acompanhar e se beneficiar da esperada evolução.

O Ceres prevê que o Credit Suisse e seus clientes se tornem acionistas minoritários com 25% a 30% do capital da gestora, com regras pré-definidas de saída a partir do terceiro ano. Os recursos funcionam como uma espécie de seed money (capital semente).

“O programa é uma evolução natural do modelo de negócios de fundo de fundos, em que somos o player mais experiente no Brasil com quase 25 anos. Além de fomentar o crescimento de gestores de forma estratégica, seremos provedores de capital não só financeiro como intelectual”, disse Enio Shinohara, head de Funds Solutions & Institutional Business Development do Credit Suisse, à EXAME Invest.

O banco e os clientes que investirem nas gestoras, por sua vez, serão remunerados com a participação nos resultados das mesmas, por meio de ; isso além da valorização esperada da fatia que possuem, diante do crescimento dos negócios. “O upside do crescimento da gestora é compartilhado com os clientes”, diz Shinohara.

A primeira gestora selecionada é a Norte Asset Management, lançada no ano passado por Gustavo Salomão, um profissional experiente do mercado com duas décadas no Garantia e no próprio Credit Suisse.

Há outra gestora em fase final de negociação e mais quatro no pipeline para que façam parte do Ceres até o fim deste ano, de acordo com Shinohara e Raphael Fonseca, responsável pela área de gestão de fundos do Credit Suisse.

A seleção das gestoras, por sua vez, atenderá a três critérios principais: perfil empreendedor dos gestores, talento e competência da equipe e o diagnóstico de que estejam operando aquém de sua capacidade, independentemente do tempo de existência, afirma Shinohara.

Não há uma preferência pré-determinada a estratégias com ou multimercados. “Vamos olhar com a cabeça aberta. Existem talentos com potencial em outras estratégias como crédito e investimento de impacto.”

“A estrutura que montamos nos permite selecionar manager a manager. Não é como um fund of funds, não temos que colocar os gestores juntos. Podemos escolher as estratégias de alta convicção, gestores que acabaríamos alocando ao portfólio”, diz Fonseca.

Interesse estratégico

O programa do Credit Suisse é o mais recente exemplo do interesse estratégico de grandes players em se associar com gestoras independentes. Em geral, essa independência é preservada, enquanto os novos sócios se beneficiam do acesso privilegiado a determinados tipos de produtos e da participação no crescimento.

O caso mais notório é o do BTG Pactual (BPAC11), que há uma semana anunciou um investimento para se tornar sócio minoritário e estratégico da Perfin, gestora com mais de 20 bilhões de reais sob gestão e especializada em produtos estruturados em infraestrutura.

O BTG (do mesmo grupo que controla a EXAME) também entrou como sócio minoritário da Clave, gestora recém-criada e liderada por Rubens Henriques, ex-CEO da Itaú Asset Management. Em março, o banco de investimentos havia comprado uma fatia da Kawa Capital, uma gestora com atuação no mercado americano.

A XP, por sua vez, adquiriu participação na Giants Steps, gestora de fundos quantitativos, e na Capitânia, de e de infraestrutura.