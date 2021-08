Crédito imobiliário cresce 73,6% em julho, aponta Abecip

Os financiamentos imobiliários com recursos da poupança (SBPE) somaram 18,79 bilhões de reais em julho, divulgou nesta quarta-feira a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

O montante ficou 4,4% abaixo do registrado em junho, mas ainda representou um crescimento de 73,6% em relação a julho do ano passado, quando a economia do país foi mais afetada pelas medidas de isolamento social contra a covid-19.

Nos 12 meses até julho 2021, o volume financiado com recursos do SBPE somou 185,64 bilhões de reais, aumento de 100,8% em relação ao período anterior.