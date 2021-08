Créditos da nota fiscal paulista são liberados; veja como transferir

Nesta segunda-feira, 23, o programa Nota Fiscal Paulista disponibilizou 19,5 milhões de reais aos consumidores cadastrados no programa. A liberação é referente às compras e doações de documentos fiscais realizadas em abril de 2021.

Deste montante, 10,2 milhões de reais foram destinados a instituições filantrópicas para utilização em seus projetos. Já as pessoas físicas têm à disposição 9,1 milhões de reais. Com a liberação de agosto, a Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo totaliza 191,3 milhões de reais liberados em 2021 aos participantes cadastrados no programa.

Para transferir os recursos para uma conta-corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial do programa pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF/CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Quem preferir pode realizar a consulta pelo site. Nas duas , os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.

Os créditos permanecem à disposição dos participantes por um ano a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. O valor mínimo para transferência é de 0,99 real.

