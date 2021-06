CredPago avança em imóvel sem fiador e acerta parceria com BTG+ e Pan

Renegociar dívidas e encontrar fiador são algumas das dificuldades de quem mora de aluguel. O cenário ficou ainda mais desafiador com a pandemia do novo coronavírus. Nem sempre o locatário e o locador entram em consenso.

Mas no mercado cresce o número de empresas que buscam facilitar a relação entre inquilinos, imobiliários e locatários. Uma delas é a CredPago, startup fundada em Curitiba em 2016, que oferece soluções para imobiliárias gerarem contratos de aluguel sem exigir fiador. A fiança é substituída por um seguro garantia pago junto com o aluguel.

Funciona dessa maneira: o locatário escolhe o imóvel que pretende alugar e define o valor da locação com a imobiliária parceira da startup. A imobiliária insere os dados do futuro inquilino na plataforma da CredPago.

O passo seguinte é a análise do cadastro do cliente por meio do CPF. Se o cadastro é aprovado, a pessoa que é candidata a inquilina realiza o pagamento da taxa do serviço de garantia (em vez da fiança) por meio de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Também existe a opção de pagar por meio de Pix e boleto.

O modelo de negócio tem se mostrado atrativo. Em cerca de cinco anos, a CredPago tem 38,5 bilhões de reais de ativos sob gestão e pretende fechar o ano com mais de 200 mil contratos ativos. Segundo a startup, por mês são fechados, em média, 10.000 novos contratos.

A CredPago lançou no ano passado uma ferramenta para as imobiliárias, denominada "Fica Azul", que permite que elas negociem as dívidas em aberto com os clientes. Segundo a Credpago, houve um crescimento de 28% no número de imobiliárias que pediram para se cadastrar na plataforma de negociação.