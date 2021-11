Crescem os gastos dos brasileiros em bares e restaurantes, mostra pesquisa

Os brasileiros estão cada vez mais consumindo em bares e restaurantes, e os eventos que foram adiados- alguns mais de uma vez – durante a pandemia estão voltando a ser realizados. Com isso, os gastos voltaram a aumentar. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Credicard.

Segundo os dados, os gastos com bares e restaurantes cresceram 10% em outubro em relação ao mês anterior. Uma tendência de crescimento que vem desde o ano passado – comparando com outubro de 2020, o aumento é de 28%. E o consumo vem ocorrendo fora de casa – 86% dos gastos no mês passado foram feitos em compras presenciais.

O setor de buffets não fica atrás – o total gasto no cartão de crédito no setor aumentou 8% de setembro para outubro; em relação ao mesmo mês do ano anterior, o salto é de 56%. Em ambas as categorias, o gasto total já supera o registrado antes da pandemia, assim como o número de transações.