Cripto de criador da Apple sobe 1500% em 5 dias; veja potencial do nicho

A Apple foi a primeira empresa da história a ultrapassar o valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Isso significa que os investidores que acreditaram na empresa lá atrás, quando ela foi criada por Steve Jobs e Steve Wozniak, embolsaram uma valorização de 115.119%.

Mas sabe qual é o mais interessante de toda essa história? É que, no fundo, isso é irrelevante perto do que está para acontecer.

Se você se impressionou com o que a criação de Jobs e Wozniak foi capaz de entregar na de Valores, imagine quando eu te contar que um dos gênios por trás da criação da Apple entrou com os dois pés no mercado mais lucrativo da década e criou uma nova criptomoeda.

E que ela não apenas “humilhou” a rentabilidade dos criptoativos mais famosos do mundo como Bitcoin e Ethereum ao entregar 1.500% de valorização em apenas 5 dias, como pode entregar muito mais daqui para frente.

Afinal, mesmo multiplicando por mais de 15 vezes o dinheiro de quem investiu nela em apenas 5 dias, a cripto ainda custa centavos e é extremamente pequena. Para que você tenha ideia, o valor de mercado da nova criação de um dos fundadores da Apple é de “singelos” US$ 33 milhões.

Por mais que US$ 33 milhões pareça ser muito, o valor é minúsculo quando estamos nos referindo a ativos financeiros. O Bitcoin, por exemplo, atualmente tem o valor de mercado de US$ 813 bilhões e já chegou a ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão nas suas máximas.

Isso significa que a diferença de tamanho entre a criação de Wozniak e a maior criptomoeda do mundo é de, nada mais nada menos, que 33 mil vezes. A criptomoeda ainda é tão pequena que é considerada por especialistas uma microcoin, mas isso pode estar com os dias contados.

Afinal, neste mercado os movimentos acontecem rápidos demais. E Wozniak já não é mais o único de olho nesta nova aposta dentro do segmento de .

Microcoins podem entregar os maiores retornos de 2022

Aqui no Brasil, o analista, Vinicius Bazan, também está de olho nesta nova aposta. Ele acredita que esse segmento de criptoativos poderá ser o grande responsável por entregar os maiores retornos de 2022.

E, segundo Bazan, o início da decolagem para a criptomoeda que ele garimpou tem tudo para ocorrer depois do dia 24 janeiro.

Segundo ele, após essa data que a criptomoeda em questão poderá ser diretamente impactada por um fenômeno conhecido dentro do mundo cripto. Eu me refiro a um fenômeno que costuma puxar as cotações das criptomoedas para patamares jamais vistos antes.

Bazan acredita que, desta vez, o evento poderá ser a fagulha inicial que pode fazer com que essa criptomoeda salte 5.000% nos próximos 12 meses e consiga transformar:

R$ 1.000 em 50.000;

R$ 2.000 em 100.000;

R$ 10.000 em R$ 500.000; e

R$ 20.000 em R$ 1 milhão.

Por mais que pareça uma meta ousada em um primeiro momento, saiba que esta não é a primeira vez que o departamento de criptomoedas o qual Bazan chefia faz isso. No dia 16 de janeiro de 2021 o departamento o qual o analista chefia decidiu recomendar a compra da criptomoeda AXS.

Diferente de hoje, na época, AXS ainda era extremamente pequena, desconhecida e valia apenas alguns centavos. Para ser mais exato US$ 0,50.

Mas os movimentos neste mercado acontecem de maneira muito acelerada e apenas um mês depois, no dia 16 de fevereiro do ano passado, a AXS já havia quadruplicado de valor e passou a ser cotada a US$ 2,05. Bastou apenas mais um mês para que, em março, ela dobrasse novamente a ponto de ser cotada em US$ 5,00, multiplicando por 10 vezes o dinheiro de quem investiu nela no começo.

Cinco meses depois, em julho, a moeda já valia US$ 24,00 e 10 meses depois ela já valia mais de US$ 150. Sabe o que isso significou na vida de quem seguiu a recomendação dos especialistas em cripto?

Quem investiu apenas R$ 500 viu a quantia se tornar R$ 147.500

Já aqueles que decidiram ir além e colocar R$ 1.000 em AXS colheram R$ 295.000; e

Quem investiu R$ 4.000 ficou milionário.

Tudo isso em apenas 10 meses. Acabou de acontecer. Foi no início de janeiro de 2021 que eles indicaram a compra de AXS para os seus leitores e, por mais que quem seguiu a recomendação não soubesse, a indicação feita no início do ano os deixaria milionários poucos meses depois.

Agora o criptoanalista Vinícius Bazan quer repetir a dose. Por isso, no dia 24 de janeiro, ele vai revelar a primeira criptomoeda da lista que ele enxerga ter mais potencial para 2022. Bazan não consegue ser comedido e afirma que depois de AXS a sua nova aposta será a próxima com potencial de formar uma nova legião de investidores milionários.

Ainda mais que dessa vez, ele possui um evento importante ao seu lado que pode impulsionar esta criptomoeda para patamares jamais vistos antes.

QUERO TER A CHANCE DE MULTIPLICAR O MEU DINHEIRO POR 50 VEZES COM A CRIPTOMOEDAS QUE PODEM DISPARAR 5.000% EM 12 MESES A PARTIR DO DIA 24 DE JANEIRO

Multiplicação de até 18 vezes em 4 meses?

Bazan está otimista com a data pois o evento em questão pode dar mais notoriedade para a criptomoeda fora do radar e, com isso, puxar a sua cotação para cima.

O otimismo de Vinícius só aumenta ao observar que das últimas duas vezes que esse mesmo evento ocorreu com outras criptomoedas, multiplicações de até 18 vezes puderam ser capturadas em apenas 4 meses para quem investiu em Mana antes desse "fenômeno" acontecer.

Isso significa que, em apenas 4 meses:

R$ 100 se tornaram R$ 1.800;

R$ 1.000 viraram R$ 18.000; e

R$ 10.000 já seriam mais de R$ 180.000.

Da mesma forma aconteceu com Polkadot. Que também passou por este evento em agosto de 2020. De lá para cá já são mais de 1.684% de entregue.

Achou muito? Pois eu te digo que valorizações assim são até pequenas se comparadas a outras capturadas em prazos um pouco maiores. Dá só uma olhada:

Quem investiu na criptomoeda Axie Infinity (AXS antes desse evento impacta-la, no dia 04/11/2020 e esperou apenas 12 meses, pôde capturar um retorno de nada mais nada menos que 165.270%. Isto é, conseguiu fazer um investimento de R$ 625 se transformar em mais de um milhão.

Da mesma forma aconteceu com quem investiu no criptoativo The Sand Box (SAND) antes desse fenômeno acontecer. Esses puderam capturar uma valorização de 137.000% e multiplicaram por 1.370 vezes o dinheiro investido.

São valorizações surreais, é verdade. Saiba que elas não acontecem a todo momento. Mas podem, e são, capturadas especialmente após eventos como o que pode acontecer após o dia 24 de janeiro com esta criptomoeda.

Isso significa que os mesmos lucros serão entregues? Não necessariamente, retornos passados não são garantia de retornos futuros. Além disso, todo e qualquer tipo de investimento possui riscos.

É justamente por isso que os especialistas indicam que você invista apenas quantias que não vão te fazer falta em casos de emergência. A ideia aqui é sempre ganhar muito quando ganhar e perder pouco se perder e nunca o contrário.

Afinal, você não precisa e nem deve muito para ficar verdadeiramente rico com criptomoedas. No exemplo da tabela acima bastaria um aporte único de 625 reais e esperar 12 meses. Era tudo o que você precisaria para ser chamado de milionário hoje pelos seus amigos e familiares.

E, se você acha que tudo isso é conversa fiada e que o movimento pode não ser tudo isso saiba que ele já está acontecendo e quem possui o ativo na carteira já está ganhando muito dinheiro.

50% de alta em 24 horas: o movimento já começou…

Enquanto o Bitcoin oscila negativamente, existem várias micromoedas que estão entregando retornos inimagináveis em apenas um dia. Eu citei alguns no início deste texto, mas existem outras ainda maiores. Veja você mesmo na tabela abaixo:

3.147%, 1690%, 1059%... são retornos capturados em apenas 24 horas. E você pode buscar retornos semelhantes já que a nova recomendação de Bazan pode estar em ponto de bala para decolar com o evento que pode acontecer depois do dia 24 de janeiro.

"Já tem gente ganhando muito dinheiro. Você vai ficar só olhando ou vai participar dessa oportunidade? Estou falando aqui de mais de uma multiplicação superior a 30 vezes já em 2022. Mas nada se compara com o potencial que pode ser capturado depois do dia 24" - Vinicius Bazan

Uma nova geração de milionários com criptomoedas

As criptomoedas já fizeram milionários na última década e esse movimento pode seguir nos próximos anos. Você quer buscar o seu primeiro ou próximo milhão com cripto? Sugiro que participe da reunião no dia 24 de janeiro para saber o nome da primeira criptomoeda indicada por Bazan para quem deseja buscar fortuna com cripto. Pode ser a sua chance de investir nesta moeda antes de o evento que pode acionar o gatilho de multiplicação de valor ocorra.

Como disse ao decorrer deste artigo, você não precisa de muito para buscar muito com este mercado e nem de várias tacadas certas. Basta que você aproveite as oportunidades assimétricas certas que este mercado oferece de tempos em tempos.

E, ao que tudo indica, estamos diante de uma janela de oportunidade que pode fazer com que a nova estrela do mercado cripto entregue valorizações expressivas daqui para frente.

A melhor parte é que você pode saber o nome da primeira moeda gratuitamente. Já que Bazan preparou uma reunião 100% online e gratuita, que vai ao ar no dia 24 de janeiro, para todos aqueles que quiserem se antecipar à data, sem correr riscos desnecessários.

Para garantir a presença no evento basta fazer o seu cadastro gratuito nesta página. O sucesso da sua vida financeira pode ser determinado a partir desta data.

