Cripto que pode saltar 19.900% recebe R$100 mi da empresa de Bill Gates

Ele só precisou de uma aposta em um criptoativo para obter um milhão de reais e ter a sua vida financeira transformada para sempre.

Esse foi o resultado da 'aposta' que o jovem alemão Erik Finman fez com os seus pais em 2011, quando decidiu os US$ 1.000 que a sua avó lhe deu de presente de aniversário em 100 Bitcoins que, na época, custavam apenas US$ 10.

A aposta era simples, porém desafiadora: se o jovem conseguisse se tornar milionário antes dos seus 18 anos, poderia não ir para a faculdade e tocar a sua vida como bem entendesse.

Seus pais aceitaram, afinal, tinham certeza que um adoslecente de 12 anos desempregado e sem experiência não conseguiria realizar o feito em apenas alguns anos. Para o jovem também não era um mau negócio.

Afinal, se não desse certo, ele perderia os US$ 1.000 e seguiria a sua vida como a maioria de nós segue - o 'prejuízo' seria pequeno. Em contrapartida, se ganhasse - como ganhou - teria a vida completamente transformada.

O que seus pais não esperavam é que com apenas 18 anos idade, Finman não só teria se tornado milionário, como mudaria de casa para viver sozinho em Palo Alto, compraria o seu primeiro carro (um Audi R8) e com 22 teria muito mais de US$ 1 milhão na sua conta - já que aquelas 100 unidades de Bitcoin valem hoje muito mais do que isso.

Com o tempo a aposta ficou conhecida e, mais do que ter se tornado milionário, o jovem virou um símbolo do que o criptomercado representa na sua essência: talvez a única oportunidade que pessoas comuns têm para mudar o seu padrão de vida em pouco tempo investindo pouco dinheiro.

Certo ou errado, quem investe em Bitcoin e outras faz isso porque quer mudar de vida financeira. Investe porque quer dar um salto financeiro que o seu emprego não consegue proporcionar - e quer que tudo isso aconteça rápido.

Felizmente as criptomoedas continuam sendo fortes aliadas dos investidores para alcançarem os seus objetivos. É verdade que de lá para cá o Bitcoin se tornou grande demais para saltar dessa forma novamente, mas isso não significa que as oportunidades de enriquecer com criptomoedas acabaram.

Pelo contrário, segundo Finman, as oportunidades atuais são tão grandes e até maiores do que naquela época que o jovem alemão afirmou em uma entrevista ao site Business Insider que "se você não ficar milionário desta vez a culpa será sua".

Já que hoje, diferente de quando Erik começou a investir em Bitcoin, existem mais de 10 mil criptoativos sendo negociados 24 horas por dia 7 dias por semana. Alguns deles com potencial de valorização muito superior ao do próprio Bitcoin, segundo especialistas em criptomoedas.

Esta nova aposta pode formar uma nova legião de milionários

Se Finman ficou milionário em apenas 3 anos investindo em Bitcoin, hoje existem outros criptoativos que estão formando milionários em apenas 10 meses. Por exemplo, quem investiu em AXS em janeiro do ano passado hoje já pode ser considerado aposentado.

Já que em janeiro de 2021 a criptomoeda era cotada a 0,50 centavos, um mês depois, no dia 16 de fevereiro, ela havia quadruplicado de valor e passou a ser cotada em US$ 2,05.

Bastou apenas mais um mês para que, em março, ela dobrasse novamente a ponto de ser cotada a US$ 5,00, multiplicando por 10 vezes o dinheiro de quem investiu nela no começo.

Cinco meses depois, em julho, a moeda já valia US$ 24,00. Dez meses depois, mais de US$ 150. Sabe o que isso significou na vida de quem comprou AXS naquele período?

Quem investiu apenas R$ 500 viu a quantia se tornar R$ 147.500;

Já aqueles que decidiram ir além e colocar R$ 1.000 em AXS colheram R$ 295.000; e

Quem investiu R$ 4.000 ficou milionário.

Tudo isso em apenas 10 meses. Acabou de acontecer. E se você acha que esse é um caso isolado ou ainda que se trata de um retorno que aconteceu, mas ninguém pegou, saiba que dentre os diversos milionários que AXS criou em 2021 muitos são brasileiros.

Isso porque no dia 16 de janeiro do ano passado o departamento de criptomoedas e inteligência em Blockchain, que é chefiado por Vinicius Bazan, identificou que AXS estava próxima de valorizar e, por isso, decidiu recomendar a compra imediata da criptomoeda para os seus mais de 100 mil leitores.

Quem seguiu a indicação provavelmente está em um outro momento da vida financeira. Mas agora, o criptoanalista acredita que existe uma nova aposta dentro do mundo cripto que pode sozinha seguir um caminho semelhante ao de AXS e fazer 5 mil reais se tornarem até um milhão - e ele não é o único a acreditar nessa tese.

Aporte de R$ 100 milhões da empresa de Bill Gates

O próprio Erik Finman também acredita neste ativo digital. Provavelmente, se o jovem tivesse que fazer uma nova aposta com os seus pais hoje ele investiria em um outro criptoativo que, segundo ele, tem potencial ainda maior do que o que o próprio Bitcoin tinha lá atrás.

A Microsoft, empresa criada por Bill Gates, investiu nada mais nada menos do que R$ 100 milhões de reais na mesma aposta digital acreditando que ela poderá se multiplicar daqui pra frente.

A Visa foi além e, embora tenha investido bem menos do que a Microsoft (US$ 800 mil), afirma que a aposta digital em questão tem o mesmo potencial lucrativo que as empresas da internet tinham lá atrás, quando o primeiro site foi colocado no ar.

Sabe por que algumas das empresas que mais sabem ganhar dinheiro no mundo estão dizendo adeus para o Bitcoin e investindo nesta nova aposta justo agora?

Esta pode ser a maior janela de oportunidade que você verá em 2022

Talvez você não saiba, mas existem algumas métricas importantes dentro do mercado de criptomoedas que são denominadas de 'dados on chain'.

Um dos mais importantes é o chamado 'liquid suply' que mede o saldo de criptomoedas existentes nas corretoras versus o saldo fora delas (em carteiras particulares).

Embora seja contra intuitivo, os maiores investidores do mundo (também apelidados no mercado como “baleias”), que compram e seguram as moedas por longos períodos de tempo, não as deixam paradas nas corretoras. Eles transferem os seus ativos para as suas carteiras privadas por serem mais seguras e confiáveis.

Isso é importante porque em um mercado que possui ativos com demanda limitada (como o Bitcoin que só podem existir 21 milhões de unidades) comprar e, consequentemente, tirar uma grande quantidade de criptoativos de circulação pode causar um choque na oferta e uma alta imediata na cotação das moedas.

Se observarmos o gráfico acima veremos que todas as vezes que o saldo fica positivo nas corretoras (verde) um ciclo de baixa se inicia em contrapartida. É quando as baleias (grandes detentoras de Bitcoins) tiram as suas criptomoedas das suas corretoras e transferem para as suas carteiras particulares que o saldo fica negativo (vermelho) e um ciclo de alta começa.

É claro que ninguém tem bola de cristal. Não há garantias de que o que ocorreu no passado aconteça de novo daqui para frente. Mas, de fato, existe uma correlação nesse movimento de mercado com a variação do do Bitcoin que vale a pena monitorar.

E se olharmos para o que está acontecendo agora isso fica ainda mais evidente. Depois de meses o saldo se inverteu novamente: ou seja, a quantidade de Bitcoins transferidas de corretoras para carteiras particulares aumentou exponencialmente.

E, como de praxe, o Bitcoin decolou - no momento em que escrevo esse texto, apenas nas últimas 24 horas a criptomoeda mais famosa do mundo se valorizou 3%. Nos últimos 5 dias já são 18% de alta. Mas isso não é nada perto do que pode acontecer neste ano.

Relatos publicados em sites especializados em criptomoedas mostram que alguns analistas acreditam que o Bitcoin deve chegar em US$ 100 mil em 2022 e outros acreditam que a cotação da moeda mais famosa do mundo ultrapassará a casa dos US$ 200 mil, os mais ousados falam em US$ 1 milhão no .

Mas como te disse no início deste artigo, investir em Bitcoin não vai mudar a sua vida financeira. Se ele atingir US$ 100 mil, você pode sair com um em torno de 50%. Excelente, mas pode não mudar o seu padrão de vida.

O importante nessa história não é o Bitcoin, mas sim, o fato de que, geralmente, quando o Bitcoin sobe, algumas criptomoedas menores e fora do radar costumam subir ainda mais.

O 'milhão' pode vir bem antes do que você imagina

Esse movimento é conhecido como altseason, ou seja, quando a dominância do Bitcoin começa a diminuir perante as criptomoedas menores (altcoins).

Ela ocorre quando os investidores acreditam que o Bitcoin não terá tanto potencial de valorização no curto prazo e, por isso, começam a procurar nas moedas desconhecidas um caminho melhor para buscar multiplicar o seu patrimônio. E é justamente isso o que está acontecendo neste exato momento.

Conforme mostrado na matéria, a capitalização do Bitcoin está operando em valores mínimos de 40%. Mas a grande pergunta de toda altseason não é se as criptomoedas menores vão subir - isso já é praticamente certo. Mas quais criptomoedas vão subir. E ao que parece as maiores fortunas do mundo já escolheram as suas candidatas.

bolsa apostam no mercado de NFT" title="manchete-NFT" width="856" height="129" data-restrict="false" data-portal-copyright="Livecoins" data-image-caption data-image-title data-image-source="Reprodução" srcset="https://exame.com/wp-content/uploads/2022/02/manchete-NFT.png 856w, https://exame.com/wp-content/uploads/2022/02/manchete-NFT.png?resize=150,23 150w, https://exame.com/wp-content/uploads/2022/02/manchete-NFT.png?resize=300,45 300w, https://exame.com/wp-content/uploads/2022/02/manchete-NFT.png?resize=768,116 768w" sizes="(max-width: 856px) 100vw, 856px">

Mas tudo isso é pouco perto do que pode acontecer. Embora o interesse institucional tenha crescido, os tubarões ainda correspondem a apenas 1% do investimento total do mercado de NFTs. Coisa que deve mudar logo logo.

Agora que empresas listadas e uma das maiores empresas ligadas ao sistema financeiro começaram a investir, o preço pode decolar. Quanto ele pode decolar?

Bom, se levarmos em consideração as altseasons anteriores, dá para afirmar com tranquilidade que 1 milhão de reais pode ser pouco perto do que os investidores podem abocanhar aqui. Veja a tabela abaixo:

Esse é o retorno de algumas altcoins apenas em 2021. Repare que a líder do ranking, COCOS, subiu incríveis 159.102% e a menor, HORUS, 20.535%. Em outras palavras, no primeiro caso, por exemplo, bastaria investir:

650 reais para se tornar milionário..

000 reais aqui já seriam R$ 1.591.000…

Esticando a conta, para ter 10 milhões de reais bastaria que você tivesse investido R$ 6.285.

Embora ganhos passados não garantam retornos futuros, tudo isso acabou de acontecer, aliás está acontecendo agora.

Dia 21 de fevereiro: investe e espera… você pode ficar milionário

Agora chegou a sua vez de buscar retornos como esse… chegou a sua vez de embarcar na nova aposta que tem de tudo para fazer pouco dinheiro se tornar a fortuna de uma vida toda… chegou a sua vez de parar de escutar a história de Finman e ter a chance de começar a vivê-la de fato.

Afinal, você pode até não ter ficado milionário por ter perdido a recomendação de AXS no início de 2021, mas poderá começar 2022 com uma nova recomendação de potencial similar.

Afinal, se as projeções do departamento de criptomoedas, hoje capitaneado por Bazan, estiverem certas, assim como tiveram em AXS, estas criptomoedas poderão iniciar o ano explodindo a ponto de multiplicar um investimento por 200 vezes e transformar:

R$ 500 em até R$ 100.000;

R$ 1.000 em até R$ 200.000; e

R$ 5.000 em até R$ 1.000.000;

É uma projeção ousada? Sim, mas para e pensa: o que você tem a perder? Lembrando que você não precisa de R$ 5.000 para investir na nova aposta de Bazan. Esse é o valor estimado para ter a chance de chegar ao milhão, mas, caso queira começar com menos, não tem problema. Não existe valor mínimo ou máximo para investir nelas.

Recomendamos apenas que você invista valores que em caso de perda não machuquem o seu patrimônio. A ideia é sempre ganhar muito quando ganhar e perder pouco se perder. A mágica desse mercado é justamente essa, conseguir fazer de quantias pequenas verdadeiras fortunas. ​​

Se você tiver 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, eles também poderão se multiplicar por até 200 vezes. Deu errado? Você perde essa quantia, mas e se dar certo? Aí sua vida financeira nunca mais será a mesma.

Além disso, você não está investindo em qualquer ativo. Estará investindo na mesma aposta que algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo também estão. E acredite, essas empresas não gostam de perder dinheiro, pelo contrário, são especialistas em fazerem muito dinheiro.

Os ganhos já estão acontecendo e cabe a você decidir se dessa vez quer fazer parte disso ou não.

Caso decida embarcar nessa jornada que pode ser a responsável por mudar o seu padrão de vida para sempre, circule o dia 21 de fevereiro no seu calendário e coloque o despertador para tocar às 19h.

Será nesse dia e horário que Vinicius Bazan vai revelar o nome da sua primeira grande aposta da lista que pode multiplicar o dinheiro investido. A melhor parte é que a revelação será feita de graça.

Você sairá de lá com o nome do primeiro ativo que pode mudar a sua vida financeira. Depois é só investir e esperar. Ou você perde a pequena aposta que fez ou poderá ser chamado de milionário por seus parentes e familiares da mesma forma que Finman foi. É, sem dúvidas, uma aposta que vale a pena.

Ainda mais levando em consideração que o evento e a revelação da primeira moeda serão dados gratuitamente no evento A aposta de R$ 1 milhão em NFT. Você não paga nada para assistir, mas os poucos minutos da transmissão que será realizada poderão mudar a sua vida financeira para sempre.

Oportunidades como essas não acontecem todos os dias, ainda mais se tratando de criptomoedas, que se movem muito rápido. Por isso, é bom aproveitar. Espero que você se lembre deste texto como o primeiro passo em busca do milhão.

"Uma aposta, pouco dinheiro e a possibilidade de ficar milionário. Eu vi isso acontecer em janeiro do ano passado e acredito que o mesmo poderá acontecer de novo. Você vem desta vez ou prefere ver notícias depois da chance única que perdeu?"

