Crise na Evergrande não deve contaminar mercados globais, diz analista

A da incorporadora imobiliária Evergrande está longe de terminar. Segundo a Bloomberg, a companhia não realizou pagamentos de juros que venciam na segunda-feira para pelo menos dois de seus maiores credores bancários, o que deixa a empresa mais perto de dar um calote em sua dívida de 300 bilhões de dólares.

O caso, no entanto, ainda está longe de ter a dimensão do Lehman Brothers, que quebrou em 2008 e jogou os mercados global na maior crise financeira do século. Isso porque grande parte dessa dívida está nas mãos dos próprios chineses, e não espalhada pelo sistema financeiro mundial.

“Entre os cerca de 300 bilhões de dólares de passivo da empresa, apenas 19 bilhões de dólares são em bonds, que é onde se concentra a exposição global. Então, essa exposição ao crédito corporativo chinês é muito mais tímida do que se tinha ao mercado americano na década passada”, explica Arthur Mota, estrategista internacional do BTG Pactual Digital.

A grande incerteza que ainda permanece no caso é em como o governo chinês pretende estancar a crise. Em live realizada pela Exame Invest, Mota avaliou que a Evergrande, seus acionistas e credores ainda devem sofrer um pouco mais antes de receber socorro estatal. Esta seria uma forma de desestimular outras empresas a adotarem posições tão arriscadas de endividamento -- a companhia é líder mundial em quantidade de passivos. Porém, a expectativa é de que o governo atue no caso, tentando acomodar o ciclo de crédito para proteger a economia.

A maior parte das incertezas continua justamente porque ainda não se sabe como o governo chinês irá agir para estancar a crise. Ainda assim, analistas acreditam que existem incentivos suficientes para justificar uma intervenção.

“Ainda que ocorra certa liquidação na Evergrande, o risco não é sistêmico. Não é interessante para o governo ter uma crise financeira às vésperas de dois grandes eventos em 2022, que são os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, e a recondução do presidente Xi Jinping para seu terceiro mandato em outubro”, afirma Mota.

Qual o impacto nas brasileiras?

Ações brasileiras que são muito dependentes da demanda chinesa, como as da Vale (VALE3), devem continuar operando em compasso de espera enquanto a situação não se resolve na China.

“Hoje o cenário é de incerteza e isso é horroroso para a . Enquanto a China não estancar a crise, o mercado vai continuar pedindo prêmio [pelas ações afetadas]”, explica Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual digital.

Isso explica porque a Vale tem sofrido além do que seria razoável segundo a análise fundamentalista. “O do minério que está implícito no preço da Vale hoje está em torno de 60 dólares a tonelada. Só que esse valor é o preço do custo de produção da commodity. Não parece fazer sentido”, diz Lima.

Outra distorção está ocorrendo entre as siderúrgicas. “Essas empresas seguem o preço do aço, que continua firme apesar da queda do minério de ferro. Só que as siderúrgicas estão caindo junto com a Vale”, argumenta.

Até o pregão da véspera, a Vale já havia perdido 40 bilhões de dólares em valor de mercado desde sua máxima no final de julho. A queda de 3,3% ontem tirou da empresa o posto de empresa mais valiosa da América Latina. Nesta terça-feira as ações da mineradora sobem e recuperam parte das perdas, mas as siderúrgicas continuam entre as maiores quedas do .