Curso ensina como conseguir renda mensal vitalícia de mais de R$ 4,7 mil

Qual é o seu maior sonho? Comprar uma casa própria? O carro do ano? Fazer uma viagem para um lugar paradisíaco ou histórico? As respostas para esta pergunta podem ser as mais variadas, mas o fato é que para tirar qualquer sonho do papel é preciso ter planejamento e dinheiro. Esse processo é mais fácil para aqueles que já atingiram a liberdade financeira.

A independência financeira ocorre quando a pessoa acumula uma determinada quantia de patrimônio que lhe permite viver de renda passiva, ou seja, aquela que você não trabalha para receber. A boa notícia é que alcançar a liberdade financeira é possível para todos, basta ter planejamento e fazer boas escolhas para o próprio dinheiro.

Sendo assim, já imaginou ter uma renda extra de até R$ 4,7 mil todos os meses? É o que o head da mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, Jerson Zanlorenzi, ensina no seu novo curso Construindo Riqueza (confira mais informações abaixo).

Como alcançar a liberdade financeira

Um dos principais caminhos para atingir a independência financeira é o dos investimentos. Pensando nisso, o especialista Jerson Zanlorenzi se uniu à Exame Academy para ensinar um método para alcançar a liberdade financeira.

O curso traz um conteúdo do zero ao avançado sobre os conceitos mais básicos sobre finanças pessoais até as principais modalidades e estratégias de investimento, oferecendo ferramentas para que o aluno se torne um investidor completo.

Segundo o professor, mesmo se você estiver começando com pouco, é possível alcançar a liberdade financeira. Com depósitos de R$ 200 a R$ 500 por mês, feitos dentro do “Método das 3 Contas” (um dos conceitos explicados no curso), é possível conseguir uma renda mensal vitalícia de mais de R$ 4.700.

Além disso, quem se inscrever também recebe 3 carteiras de investimentos personalizadas para seguir. O objetivo é ajudar quem quer começar, mas ainda se sente inseguro em escolher os ativos por conta própria.

O curso fica disponível por doze meses e conta com o acompanhamento ao vivo de Zanlorenzi, que vai acompanhar as carteiras de investimentos, analisar o mercado e fazer os ajustes necessários para otimizar a performance dos investimentos, com o objetivo de acelerar a jornada rumo à liberdade financeira.

Por fim, os alunos ainda têm acesso a uma comunidade VIP, um grupo exclusivo no Telegram com os 300 membros fundadores do programa Construindo Riqueza. Através desta ferramenta, os inscritos têm contato direto com o professor para interagir, fazer perguntas e conversar sobre o mercado.

Para quem é o programa Construindo Riqueza

Para homens e mulheres que não querem depender do INSS na ;

Para pessoas que querem dar um basta na situação financeira atual e começar a fazer algo para o futuro;

Para quem quer deixar para os filhos uma situação melhor e mais confortável que a atual;

Para quem já investe, mas não está satisfeito com os resultados;

Para quem nunca investiu antes, mas quer começar do jeito certo, com acompanhamento profissional.

