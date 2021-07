Este curso prepara mulheres para alcançarem a alta performance

Dos coletivos estudantis aos comitês de diversidade dentro das empresas, muito tem se falado sobre o empoderamento feminino – processo pelo qual as mulheres tomam consciência do próprio poder. Sabendo da importância dessa pauta para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, a EXAME resolveu ir além do debate teórico e desenvolveu um curso que promete ajudar na aceleração deste processo.

Estamos falando do Womem Empowerment Program (WEP), treinamento virtual totalmente focado no empoderamento feminino e no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres.

Resultado de uma parceria entre a EXAME Academy e a Fin4She, uma plataforma de conexão para mulheres e marcas que visa promover a equidade de gênero no mercado, a próxima edição do programa começa no dia 3 de agosto, às 19h, e abordará temas como storytelling, comunicação assertiva e inteligência emocional.

Desperte a sua força interior e atinja o seu máximo potencial. Matricule-se na próxima edição do Women Empowerment Program. As vagas são limitadas!

Com aulas online e ao vivo, as alunas terão a possibilidade de tirar dúvidas e interagir diretamente com os professores e as demais participantes durante os encontros -- o que, segundo Carolina Cavenaghi, cofundadora da Fin4She e uma das mentoras do curso, ajuda a enriquecer a experiência. “Eu sempre aprendo muito com todas as turmas. Elas contam as suas histórias e eu vejo como somos mulheres fortes, temos tantas coisas para contar…É uma injeção de inspiração”, diz.

Veja, abaixo, o depoimento de Paula Souza, que participou da primeira edição do WEP:

Programação Women Empowerment Program (WEP)

Com carga horária total de 9 horas, o curso é dividido em cinco encontros. As aulas ao vivo começam sempre às 19h, mas também são gravadas e ficam à disposição das alunas para consultas posteriores.

Veja o cronograma completo:

Aula 1 - Storytelling: histórias que ensinam, posicionam e geram influência;

Aula 2- Eneagrama: o poder do autoconhecimento;

Aula 3 - Inteligência Emocional: empatia, gerenciamento das emoções e credibilidade em prol dos relacionamento;

Aula 4 - Comunicação Construtiva: criando pontes e superando as barreiras;

Aula 5: A Protagonista: conectando para inspirar mulheres, impulsionar negócios e transformar o mercado.

Além das aulas previstas nesta grade, as alunas também terão acesso a uma palestra bônus e concorrerão a uma mentoria exclusiva com Carol Cavenaghi e Alessandra Libman, representando a Fin4She e o BTG, respectivamente.

Não fique de fora! Faça já a sua inscrição no Women Empowerment Program. As vagas são limitadas