6 cursos de investimentos em ações para todos os perfis

Saber a melhor forma de gerenciar as finanças, tornando-as ainda mais rentáveis, é o ponto de partida para conquistar os mais diversos sonhos: casa própria, intercâmbio, cedo… Mas antes de começar a aplicar o dinheiro em é fundamental ter uma base sólida de informações de onde, como e quando fazer isso. Neste artigo você confere seis cursos de investimentos em ações selecionados pela EXAME, que vão do nível básico ao avançado.

1. Expert em Ações

Para quem busca aprimorar conhecimentos em análise de ativos e alcançar maiores rendimentos na carteira, o Expert em Ações é o curso de investimentos em ações ideal.

Com aulas dadas pelo especialista em da EXAME, Bruno Lima, o curso prepara o aluno para análises de empresas do ponto de vista qualitativo e quantitativo, apresentando como manejar os mais diversos métodos e ferramentas hoje disponíveis na prática. Assim, entrega todos os recursos para que o investidor tome decisões mais assertivas ao alocar ações na carteira.

O que você irá aprender:

Impacto do seu em decisões;

Por que fazer valuation;

Definição de valor de empresas a curto e ;

Métodos de estimação de valor de empresas;

Análises qualitativas;

Análises quantitativas;

Como analisar o balanço das empresas;

Demonstração de Resultados (DRE);

Modelo de precificação de ativos CAPM (Capital Asset Pricing Model);

Principais ferramentas de análise de ações;

Análises de VPL, , múltiplos e ferramentas acessórias;

Análises setoriais;

Alocação de carteira e gestão de risco

Oferecido por: EXAME Academy

Nível: intermediário a avançado

Especialidade: curso livre

Investimento: 12x de R$ 214,34 ou R$ 2.200,00 à vista

Descubra como alocar melhor suas ações e aumentar a rentabilidade da sua carteira com o curso Expert em Ações da EXAME

Dica extra: Jornada do Investidor Independente

Entre os dias 14 e 21 de junho, a EXAME realiza a Jornada do Investidor Independente. Gratuito e online, o evento irá mostrar aos inscritos como selecionar as melhores ações de acordo com o perfil de risco de cada um.

Para isso, Bruno Lima será o responsável por ajudar os participantes a desenvolverem habilidades de análises de empresas e terem noções fundamentais para montar uma boa carteira de investimentos.

2. IniciAção: Primeiros Passos para na

O curso Iniciação: Primeiros Passos para Investir na Bolsa desmistifica o tabu de que a Bolsa de Valores é feita para profissionais mais velhos, ricos, experientes e que ficam vidrados 24h por dia no vai e vem do mercado financeiro.

O curso é voltado a pessoas que desejam começar a e usufruir dos melhores resultados, mas ainda se sentem perdidas neste universo.

Não é necessária nenhuma experiência prévia - e Bruno Lima, professor responsável pelo conteúdo e analista de ações da EXAME, mostra que é possível investir até mesmo do celular, por plataformas , por onde são dadas as ordens de compras e vendas de ativos.

O que você irá aprender:

Classes, mercados e principais índices do Brasil e exterior;

Análise técnica;

Análise quantitativa;

Demais métricas de rentabilidade;

Como montar sua carteira de ações na prática;

Como pensar igual um profissional e obter os melhores resultados

Oferecido por: EXAME Academy

Nível: básico (iniciante)

Especialidade: curso livre

Investimento: 12x de R$ 14,52 ou R$ 149,00 à vista

3. Lessons com Florian Bartunek

Investir no mercado financeiro é mais simples do que você imagina. É com essa visão que, em parceria com a EXAME Academy, Florian Bartunek, um dos maiores gestores de fundos do Brasil, oferece uma aula descontraída sobre como investir em ações.

Florian Bartunek é fundador da Constellation, gestora de fundos de ações com patrimônio de 10 bilhões de reais e sócio de Jorge Paulo Lemann. Com mais de 30 anos na área, teve passagem pelo Banco Nacional, Banco Pactual e estudou na Universidade de Harvard. Consagra-se como uma das maiores referências do mercado de ações e se destaca por traduzir em linguagem simples o universo dos investimentos.

O que você irá aprender:

Por que uma empresa vale mais do que a outra?

Como o tempo pode ser seu amigo nos investimentos;

Análises x controle das emoções

Oferecido por: EXAME Academy

Nível: básico (iniciante)

Especialidade: curso livre

Investimento: 11x de R$ 9,35 ou R$ 89,00 à vista

4. Como Começar na Bolsa de Valores

Jurada do reality show Shark Tank Brasil, Carol Paiffer é CEO e sócia-fundadora da ATOM S/A (ATOM3), sediada em Sorocaba, a maior empresa de traders da América Latina. Ela é quem coordena o curso gratuito Como Começar na Bolsa de Valores, oferecido por sua companhia.

A aula visa ajudar pessoas que não tenham ainda conhecimento do mercado financeiro, apresentando a Bolsa de Valores e quais os primeiros passos para se tornar trader - ganhando dinheiro por meio da compra e venda de ativos ao longo do dia.

O que você irá aprender:

Como entrar no mercado financeiro sem ter capital;

Passo a passo para operar na Bolsa

Oferecido por: ATOM

Nível: básico (iniciante)

Especialidade: curso livre

Investimento: grátis

5. MBA em Investimentos e Geração de Valor

O MBA em Investimentos e Geração de Valor é um curso executivo de pós-graduação que prepara profissionais para vivenciarem cenários reais da macroeconomia, ampliando suas visões de negócios e investimentos.

Além das disciplinas obrigatórias, os alunos poderão escolher 4 disciplinas eletivas entre as áreas de finanças, marketing, psicologia e startup.

Entre elas estão: “As armas da Persuasão: como influenciar e não se deixar influenciar”, “Inovação em cenário de extrema dificuldade: o menino que descobriu o vento”, “Growth Marketing”, “Customer Experience: Gestão da experiência do cliente” e “Touro de Ouro: Investimento em ações”.

A Unisinos possui mais de 50 anos de tradição e aulas com renomados executivos do mercado, como o educador financeiro André Bona e o economista Assaf Neto. O aplicativo exclusivo da rede possibilita que os conteúdos sejam assistidos remotamente, até mesmo sem conexão com a internet.

O que você irá aprender:

Finanças corporativas e valuation;

Mercado de a;

Novos rumos da economia do Brasil;

Tesouraria de um banco e finanças pessoais: entrada e saída de recursos financeiros;

Gestão de recursos de terceiros;

Democratização dos investimentos em Títulos Públicos;

Portfólios de alta performance;

Finanças pessoais;

As reformas econômicas e fiscais que o Brasil precisa enfrentar;

Recuperação da economia dos EUA após a pandemia

Oferecido por: Unisinos e EXAME Academy

Nível: intermediário

Especialidade: MBA (pós-gradução)

Investimento: 24x de R$ 816,66 (totalizando R$ 19.600,00) ou R$ 13.720,00 à vista (30% de desconto)

6. MBA em Controladoria e Finanças

Com carga horária total de 360 horas e com modalidade de ensino à distância (EAD), o MBA em Controladoria e Finanças da Unisinos forma profissionais especializados na melhor gestão contábil, fiscal, financeira e de planejamento. É recomendado para quem possui curso superior e afinidade com o tema.

O curso visa preparar o aluno para implementar investimentos e novas oportunidades de negócios no mercado financeiro, assim como reconhecer como auxiliar no crescimento e inovação tecnológica de companhias dos mais diferentes formatos e setores.

O que você irá aprender:

Contabilidade para a tomada de decisão;

Gestão de custos e formação de preços;

Controladoria empresarial;

Gestão tributária;

Controles internos;

Auditoria e compliance;

Governança corporativa;

Seminários profissionais de controladoria;

Cenários econômicos e mercado de capitais;

Finanças corporativas;

Métodos quantitativos aplicados a finanças;

Avaliação de empresas;

Gestão de tesouraria;

Gestão de riscos;

Finanças internacionais;

Seminários profissionais de finanças.

Oferecido por: Unisinos

Nível: intermediário

Especialidade: MBA (pós-graduação)

Investimento: R$ 8.980,00 à vista (pode ser financiado em 6 ou 12 vezes sem juros, ou em 18 ou 24 vezes com juros)