Com recorde de quase 5 mi de contas, B3 lança cursos gratuitos com Exame

Mercado financeiro e investimentos têm se tornado cada vez mais parte da vida dos brasileiros. Fato que é comprovado com os números. De acordo com a mais recente atualização do site da B3, a de valores brasileira, 4,9 milhões de contas de pessoas físicas foram registradas até dezembro de 2021.

O dado não representa a quantidade de investidores, porque uma mesma pessoa pode ter contas em mais de uma . Ainda assim, o número expressivo pode passar a impressão de que sempre foi assim, mas, na verdade, o aumento de investidores na B3 é um movimento recente.

De acordo com o levantamento “Uma análise da evolução dos investidores na B3”, em 2018, eram 700 mil investidores; em 2019, o número quase triplicou e chegou aos 2,7 milhões. Do mesmo modo, 2020 manteve a tendência, e a B3 finalizou o ano com 3,4 milhões de CPFs inscritos. Os dados são uma fotografia do aumento do interesse da população brasileira por finanças pessoais e investimentos.

Em um país com um histórico de baixa taxa de educação financeira, o tema vem ganhando cada vez mais espaço e relevância nas rodas de conversa. A busca por cursos, conteúdos e especializações sobre investimentos também pode ser observada, assim como o crescimento de empresas que apostam na educação financeira como negócio.

Nesse cenário, a própria B3, em parceria com a EXAME Academy, lançou dois cursos gratuitos, um sobre (FIIs) e outro sobre commodities. Veja mais informações a seguir.

O Beabá dos Fundos Imobiliários

O primeiro curso da B3 em parceria com a Exame Academy lançado recentemente é o “O Beabá dos Fundos Imobiliários". As aulas, que são totalmente online e gratuitas, são ministradas pelo professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários e apresentador do programa FIIs em Exame.

O objetivo do curso é ensinar a investidores iniciantes a base necessária para entender o universo dos fundos imobiliários. Ao final do conteúdo, os alunos saberão como investir em FIIs e obter uma renda extra com o setor imobiliário. O conteúdo das aulas é dividido em três etapas, que ficam disponíveis por um ano a partir da inscrição. São elas:

Conceitos de finanças Conceitos de fundos imobiliários (FIIs) Como é a tributação e como declarar FIIs

O curso ainda oferece como material complementar cinco podcasts sobre fundos imobiliários (FIIs), um e-book gratuito sobre o tema e um infográfico exclusivo.

Aprenda a Operar Commodities

Desenvolvido em parceria com a B3, o curso Aprenda a Operar Commodities é online, totalmente gratuito e tem como principal objetivo capacitar novos investidores para que possam operar com autonomia e segurança no setor. Para isso, o conteúdo está dividido em três módulos. São eles:

Introdução Mercado, participantes, contratos e negociações Mercado de

As aulas serão ministradas pelos economistas Luiz Gustavo Farias e Augusto Maia. Especializados em Investimentos Financeiros e Private Banking pelo Ibmec, ambos os profissionais atuam na mesa de commodities do BTG Pactual com derivativos, inteligência de mercado e hedge agrícola.

