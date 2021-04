Cury (CURY3): empresa tem potencial de crescimento? Veja análise

A Cury (CURY3) divulgou sua prévia operacional na última terça-feira (13). De acordo com o analista da EXAME Invest Pro, Luis Fernando Mollo, a construtora teve um bom primeiro trimestre e tem uma perspectiva muito positiva para 2021.

"Segmentos de mais baixa renda continuarão performando bem neste ano e a Cury é uma das empresa mais bem posicionadas para atender essa demanda", destacou Mollo. Em relatório, o especialista também falou sobre o potencial de crescimento da empresa e a atratividade do valuation da companhia.

Conheça as small caps mais bem avaliadas pelo mercado com as análises da EXAME Invest Pro

No primeiro trimestre, a Cury lançou seis empreendimentos. Do total, três estão localizados em São Paulo e os outros no Rio de Janeiro. O Valor Geral de Vendas (VGV) da construtora ficou em R$ 590,5 milhões, 275% maior do que o apresentado no primeiro trimestre de 2020. O médio das unidades lançadas foi de R$ 200 mil. O valor é 14,4% maior do que os R$ 175 mil registrados no mesmo período de 2020.

Em relação as vendas líquidas da Cury - diferente do VGV - a construtora registrou R$ 590 milhões, o que representa um recorde histórico para a empresa e um crescimento de 147,1% frente ao primeiro trimestre de 2020.

Para saber mais detalhes do relatório, como preço alvo, riscos e recomendações de outras empresas, assine a EXAME Invest Pro

Um dos pontos fortes da construtora destacados por Mollo é a estratégia da empresa em mais nas faixas mais altas do programa Casa Verde e Amarela. "Este primeiro trimestre de 2021 vem evidenciando a forte demanda que o segmento de mais baixa renda tem por moradias. O déficit habitacional neste segmento é um dos principais pilares de nossa tese, sendo também um impulso adicional que justifica essa demanda por imóveis", diz o especialista.

Vale destacar que os resultados operacionais são dados preliminares. Por isso, eles ainda podem ser alterados pela empresa. No primeiro trimestre de 2021, a Cury apresentou geração de caixa operacional positiva de R$ 8,4 milhões, 112,9% acima dos R$ 3,9 milhões registrados no 1T20. Nos últimos 12 meses, a companhia atingiu R$ 175 milhões de geração de caixa operacional, valor 6,3% maior do que no ano de 2019.