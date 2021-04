O novo fantasma que ronda as ações nos EUA, alerta a EXAME Gavekal

Com o apoio político nos últimos meses, o mercado de dos Estados Unidos interrompeu o ciclo de grandes oscilações e quedas iniciado em fevereiro do ano passado, quando a pandemia de Covid-19 começou a se agravar no país.

As medidas adotadas pelo governo americano, como estímulos fiscais e os cortes na taxa de juros, deram um fôlego a mais e notou-se uma recuperação nas receitas das empresas. E o grande mercado alcançou novos patamares.

Mas a possibilidade do aumento de custos para as companhias começou a ser debatida por especialistas. É o que analisa Will Denyer, economista da Gavekal Research, em novo relatório da EXAME Gavekal.

Quer saber os rumos da economia global para antecipar as mudanças de tendência do mercado? Leia os relatórios da EXAME Gavekal Research

Segundo Denyer, os investidores agora temem que os custos com mão-de-obra, impostos, dívida e materiais aumentem em decorrência da diminuição da ociosidade remanescente na economia.

"É forte a perspectiva de crescimento nominal nos EUA, o que é uma notícia muito boa para as grandes empresas americanas. No entanto, ao longo deste ano, as preocupações com os custos provavelmente aumentarão em várias frentes”, destaca o especialista.

Por enquanto, as perspectivas são favoráveis. “O crescimento das receitas de empresas provavelmente seguirá impulsionando os mercados de ações no curto prazo”, acrescenta Denyer. Os Estados Unidos já vacinaram 42% dos adultos do país contra a Covid-19, o que também serve para deixar o clima mais otimista no país.

De acordo com números oficiais, as vagas de emprego atingiram um recorde em fevereiro.