CVC divulga resultado e desponta como ação para ganhar com reabertura

A CVC republicou balanços e fortaleceu mecanismos de governança. Além disso, adotou medidas como maior digitalização dos negócios, fortalecimento da área de CRM e de inteligência em pricing e adoção de novas medidas de crescimento.

"Nas nossas estimativas, não assumimos ganhos de lucratividade [...] dada a visibilidade ainda limitada na implementação dessas iniciativas [...] Caso margens mais elevadas se mostrem factíveis, podemos reavaliar o rating novamente", aponta o banco no relatório.

Em entrevista à EXAME Invest no fim de abril, o presidente da CVC, Leonel Andrade, revelou a perspectiva com a qual trabalha para a retomada tanto do turismo doméstico como dos voos para destinos internacionais como Estados Unidos e Europa.

“O turismo de lazer será o primeiro a voltar. Em setembro e outubro, teremos uma retomada gigantesca. Todo mundo quer viajar. As vendas vão crescer muito rapidamente. No momento em que as pessoas tiverem a certeza de que podem viajar, será uma festa”, afirmou Andrade na ocasião. Ele assumiu o cargo há cerca de um ano.

O presidente da CVC disse ainda acreditar que as viagens para o exterior serão retomadas com maior intensidade em meados de 2022, com a proximidade do verão no Hemisfério Norte. É um cenário que deve se concretizar mesmo com o dólar mais caro em relação ao real, segundo ele, porque envolve um público consumidor com maior renda.