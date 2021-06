CVC, Iguatemi, vendas do varejo e o que mais move o mercado

Os principais índices de apresentam leves altas no exterior na manhã desta terça-feira, 8, com investidores monitorando os sinais de recuperação econômica e inflação.

Na Europa, foi divulgado o PIB do primeiro trimestre da Zona do Euro, que teve contração anual de 1,3%. Ainda que negativo, o número saiu melhor do que as estimativas do mercado, que esperava por uma queda de 1,8%. Na comparação trimestral, o PIB caiu 0,3%. Por lá, o índice Stoxx 50 sobe 0,3%.

Por outro lado, na Alemanha, o índice de percepção econômica medido pela ZEW saiu abaixo do esperado, ficando em 79,8 pontos ante expectativa de 86 pontos. No país, a produção industrial de abril, divulgada nesta madrugada, também decepcionou, registrando queda de 1% contra a alta esperada de 0,5%. Apesar dos dados piores do que os estimados, a de Frankfurt segue o tom positivo do mercado internacional e sobe 0,2%.

No Brasil, o principal dado econômico do dia será o de vendas do varejo, medido pelo IBGE. Segundo estimativas do mercado, as vendas referentes a a devem apresentar crescimento anual de 19,8% e se manter próximo da estabilidade em relação ao mês anterior. Caso saiam muito melhor ou pior do que o esperado, o dado tem grande potencial de mexer com ações do setor.

CVC

A CVC (CVCB3) emitiu um fato relevante na última noite, afirmando que estuda levantar recursos por meio de uma oferta pública primária de valores mobiliários.

“[A empresa] avalia constantemente alternativas de captação de recursos junto aos mercados de ou variável, sempre alinhada com seu planejamento estratégico e as atuais condições”, informou no documento entregue à CVM.

Ainda que não tenha informado quando ou como será feita a oferta, a CVC já entrou em contato com bancos de investimentos para realizar a operação. Entre eles estão o Citi e o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame).

Iguatemi

O Iguatemi (IGTA3) anunciou que será incorporado por sua controladora Jereissati. Segundo a empresa, o objetivo é “simplificar a estrutura societária, consolidando as suas bases acionárias em uma única companhia, sem alteração da estrutura de controle, propiciando, assim, um aumento de liquidez de suas ações e uma maior capacidade de investimento e crescimento”.

Com a reorganização, a Jereissati passará a se chamar Iguatemi S. A. e será negociada por meio de units na B3. A mudança também implicará na saída do Iguatemi do Novo Mercado da B3, segmento que exige o mais alto nível de governança da bolsa, para o Nível 1 da B3.

O Iguatemi também informou que seu conselho administrativo aprovou o início do processo de sucessão do presidente Carlos Jereissati, que deve deixar o cargo para a atual vice-presidente financeira, Cristina Anne Betts.

