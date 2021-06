CVC precifica follow-on com mais de 30% de desconto

Única agência de turismo listada na B3, a CVC (CVCB3) informou por meio de fato relevante ter precificado sua oferta subsequente de (follow-on, em inglês) a 19,12 reais por ação. O valor representa um desconto de 32,22% em relação ao em que os papéis fecharam no último pregão, a 28,21 reais.

O critério da precificação levou em conta a base no preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações nos últimos 60 pregões anteriores a 17de junho e com a aplicação de um deságio de 20%.

Com previsão de emitir até 25,1 milhões de ações, a empresa pode levantar 480 milhões de reais com a oferta. Segundo o fato relevante, o montante terá como destino o pagamento de parte das emitidas pela companhia, "investimentos em iniciativas estratégicas e uso corporativo geral".

Os atuais acionistas da empresa terão direito de preferência na oferta de 0,1247 nova ação por cada ação de que forem titulares. O cálculo terá como base as posições detidas no fim do pregão de quinta-feira, 24. O prazo do exercício de preferência irá de sexta-feira, 25, a sábado, 26, ainda de acordo com o documento.

