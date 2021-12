CVC revela destinos preferidos dos brasileiros na volta às viagens

O sol voltou a brilhar para a CVC (CVCB3). A maior operadora de turismo do país está otimista com as vendas da temporada de verão. No mês passado, a companhia registrou um aumento de 76% nas buscas de pacotes de viagens na comparação com outubro. Um indicativo de que, com o avanço da vacinação no país e os baixos índices de transmissão da covid-19, apesar da atenção com a variante Ômicron, o brasileiro retomou os planos de viajar.

Com o dólar nas alturas e o turismo internacional incerto, o foco está no o mercado doméstico. Em entrevista à EXAME Invest, Sylvio Ferraz, diretor executivo da CVC, afirmou que as vendas para o mês de dezembro estão quase esgotadas. “Temos poucas vagas até o fim do mês. A demanda está muito próxima do que era antes da pandemia.”

O Nordeste é o principal destino dos brasileiros no verão que começa oficialmente nesta terça-feira, dia 21. Entre os cinco destinos mais buscados estão Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Porto de Galinhas (PE). A preferência é por praia e por resorts com 3 ou 4 estrelas.

Segundo o executivo, mesmo com o cancelamento de festas de Réveillon em alguns destinos, como o Rio de Janeiro, o brasileiro quer passear, sair de casa e curtir os dias com a família de férias.

Os números da CVC são grandiosos e atestam que a demanda voltou para valer. Para a temporada de verão, são cerca de 52.000 assentos em voos fretados para mais de 33 destinos, 38.000 bloqueios em voos regulares e hotéis, além de ônibus rodoviários regulares para mais de 5.000 destinos e excursões e circuitos, que somam somando mais 500 saídas, além de mais de 21.000 assentos. Além disso, a CVC tem locação de 360 casas em todo país, por meio da marca Vacation Homes Collection, com serviço e conveniência em estados como Bahia, Alagoas e Rio de Janeiro.

Cruzeiros em alta

Outra aposta da CVC para a temporada de verão são os cruzeiros no litoral brasileiro. São cerca de 90 saídas que partirão de Itajaí, Santos, Rio de Janeiro e Salvador. As operadoras de cruzeiros são a MCS e a Costa Cruzeiro. A partir de março, a companhia aposta nos cruzeiros temáticos, como o Navio da Xuxa e o do cantor Gusttavo Lima, entre outros.

Para o executivo da companhia, a liberação da retomada dos cruzeiros foi tardia, em meados de outubro, mas não deve atrapalhar a venda dos pacotes nos próximos meses. “Os navios atrasaram por causa dos protocolos de segurança. Mas já voltaram a operar. Não teve nenhum barulho relacionado a contágio. Os preços estão atrativos”, acrescentou.

Destinos globais

O diretor executivo da CVC afirmou que a retomada das viagens dos brasileiros para o exterior que dependerá de dois fatores principais: que o dólar fique mais atrativo e que a variante ômicron não saia do controle. “Com a variante e o dólar, o consumidor acaba optando por viagens ao Brasil e as internacionais são jogadas para frente.”

São justamente fatores correlacionados do ponto de vista de mercado. A escalada acelerada do número de casos tem levado diversos governos a adotar medidas de restrição à circulação de pessoas, o que pode desacelerar o crescimento da economia. Investidores reagiram reduzindo a exposição ao risco e isso acabou valorizando o dólar.

O ciclo de venda acaba sendo mais forte quando há a reabertura de algum destino devido à demanda represada. “O mercado tem funcionado dessa maneira. Mas, se o dólar baixar, as vendas voltam”, afirmou Ferraz. Entre os destinos fora do Brasil mais buscados estão Portugal, Caribe, Argentina, Estados Unidos e França.

A pedido da EXAME Invest, a CVC selecionou de pacotes para o verão. Veja abaixo:

Pacotes para o verão

Fernando de Noronha (Pernambuco)

Data: Saídas às quintas-feiras para pacotes de 4 dias e aos domingos para pacotes de 5 dias

Período: Durante todo o verão de 2021/2022

Valor do pacote: a partir de R$ 4.618,00 por pessoa em apartamento duplo

Serviço incluído: passagem de ida e volta para Recife, transporte ida e volta de Recife para Fernando de Noronha, hospedagem com regime de alimentação à escolha do cliente, transfer aeroporto/hotel/aeroporto, além de passeios (caminhada histórica e passeio de barco)

Formas de pagamento: em até 12x sem juros

Jericoacoara (Ceará)

Data: saídas semanais, sempre aos domingos

Período: 12 de dezembro de 2021 a 23 de janeiro de 2022

Valor do pacote: a partir de R$ 2.962,50 por pessoa em apartamento duplo

Serviço incluído: passagem de ida e volta em voo direto, hospedagem de 7 noites com regime de alimentação à escolha do cliente e transfer aeroporto/hotel/aeroporto

Forma de pagamento: em até 12x sem juros

Portobello Resort (Rio de Janeiro)

Data: voos semanais, sempre aos domingos

Período: 19 de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022

Valor do pacote: a partir de R$ 6.859,00 por pessoa em apartamento duplo

Serviço incluído: passagem aérea ida e volta (saindo exclusivamente do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo), hospedagem de 7 noites no Portobello Resort com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) e cortesia para 02 crianças de até 12 anos no mesmo quarto dos responsáveis

Forma de pagamento: em até 12x sem juros (consulte Finan)

Cruzeiros

Cruzeiro de Réveillon com fogos em Copacabana

Embarque Rio de Janeiro

Navio MSC Preziosa – 7 noites

Data: 26 de dezembro a 2 de janeiro de 2022

Roteiro: Rio de Janeiro, Salvador, Ilhéus, Cabo Frio, Rio de Janeiro

Valor: a partir de R$ 4.994 (+ taxas: portuária R$ 805 e de serviço R$ 364) por pessoa

Cruzeiro de Réveillon

Embarque Santos

Navio Costa Diadema – 7 noites

Data: 27 de dezembro a 3 de janeiro de 2022

Roteiro: Santos, Salvador, Ilhéus, Santos

Valor: a partir de R$ 5.969 (+ taxas: portuária R$ 812 e de serviço R$ 350) por pessoa

Navio Costa Diadema

Embarque Salvador

Data: 3 a 10 de fevereiro de 2022

Roteiro: Salvador, Ilhéus, Santos, Salvador

Valor: a partir de R$ 1.499 (+ taxas: portuária R$ 812 e de serviço R$ 350) por pessoa

Navio MSC Splendida

Embarque Santos

Data: 23 a 30 de janeiro de 2022

Roteiro: Santos, Porto Belo, Balneário Camboriú, Ilhabela, Cabo Frio, Santos

Valor: a partir de R$1.869 (+ taxas: portuária R$ 805 e de serviço R$ 364) por pessoa

Destinos nacionais (preços de hotéis)

Preços da diária por pessoa

Marechal Deodoro (Alagoas)

Hotel: Paradiso Tropical

Regime de alimentação: Sem café da manhã

Categoria: Suite Standard

Valor: a partir de R$ 152,00

Período de embarque: 3 a 31 de janeiro de 2022

Florianópolis (Santa Catarina)

Hotel: Mar De Canasvieiras Hotel e Eventos

Regime de alimentação: Café da manhã

Categoria: Standard

Valor: a partir de R$ 193,00

Período de embarque: 1º a 31 de janeiro de 2022

Pipa (Rio Grande do Norte)

Hotel: Sun Bay Pipa Hotéis

Regime de alimentação: Café da manhã

Categoria: Apartamento Standard

Valor: a partir de R$ 287,93

Período de embarque: 16 a 21 de janeiro de 2022

Natal (Rio Grande do Norte)

Hotel: Hotel Areia De Ouro

Regime de alimentação: Café da manhã

Categoria: Standard

Valor: a partir de R$ 179,00

Período de embarque: 14 a 18 de janeiro de 2022

João Pessoa (Paraíba)

Hotel: Slaviero Essential Joao Pessoa Solmar

Regime de alimentação: Café da manhã

Categoria: Luxo

Valor: a partir de R$ 208,96

Período de embarque: 17 a 24 de janeiro de 2022

Salvador (Bahia)

Hotel: Portobello Ondina Praia Hotel

Regime de alimentação: Café da manhã

Categoria: Standard

Valor: a partir de R$ 183,00

Período de embarque: 3 a 31 de janeiro de 2022

Destinos internacionais ( de hotéis)

Preços da diária por pessoa

Cancún (México)

Hotel: Cancun Bay

Regime de alimentação: All Inclusive

Valor: a partir de R$ 467,00

Câmbio (07/12/2021): R$ 5,92

Período de embarque até: 30 de maio de 2022

Punta Cana (República Dominicana)

Hotel: Vista Sol Punta Cana

Regime de alimentação: All Inclusive

Valor: a partir de R$ 431,00

Câmbio (07/12/2021): R$ 5,92

Período de embarque até: 30 de maio de 2022

Orlando (Estados Unidos)

Hotel: Melia Orlando Suite Hotel at Celebration

Regime de alimentação: Sem café

Valor: a partir de R$ 573,00

Câmbio (07/12/2021): R$ 5,92

Período de embarque até: 30 de setembro de 2022