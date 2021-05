Da Dogecoin à GameStop: a diferença de moeda meme para ação meme

A esta altura, todos no mercado já se familiarizaram com os ativos meme. As chamadas meme stocks, ou meme, são por exemplo as da GameStop. Os meme coins, ou moedas meme, são ativos como a Dogecoin. Certamente existem muitas semelhanças entre elas em termos de como as histórias se espalham e como os preços oscilam.

Mas ações meme e moedas meme diferem de uma maneira bastante fundamental.

Quando o de uma ação como a da GameStop vai às alturas, seu efeito sobre o negócio subjacente real da empresa (venda de videogames em lojas físicas ou pela internet) não é muito relevante. Portanto, você pode falar razoavelmente que o valor da ação está desconectado dos fundamentos subjacentes.

Não existe essa tensão com uma moeda meme. Na verdade, é indiscutivelmente o oposto. À medida que o preço de uma moeda meme sobe, seu valor fundamental real cresce junto com ele. Ou pelo menos poderia teoricamente.

são muito triviais de criar. Milhares são criadas por dia. O desafio é fazer com que sejam aceitas, de forma que uma pessoame realmente aceite uma moeda em troca de algum serviço.

Dessa forma, ao trazer mais pessoas para a moeda, um aumento de preço na verdade tem o efeito de construir a rede e -- pelo menos teoricamente -- tornar a moeda mais utilizável.

O aumento dos preços também traz outros benefícios. Teoricamente, você poderia fazer uma transação com a Dogecoin de 1 milhão de dólares agora, quase sem impacto no preço. De acordo com a Coinmarketcap, quase 20 bilhões de dólares em Doge já foram negociados em um prazo de 24 horas.

Portanto, além de expandir o universo de pessoas que teoricamente poderiam aceitá-la para uma transação, o valor maior a torna mais transacionável sem ter um impacto sobre o preço.

E há mais do que isso. A Dogecoin é uma moeda de “prova de trabalho”, o que significa que é extraída com aproximadamente o mesmo modelo do Bitcoin. Os mineradores garantem a rede. Mas os possíveis mineradores vão apenas dedicar recursos (equipamentos e eletricidade) a uma moeda com valor significativo. Portanto, um preço mais alto também pode, teoricamente, incentivar mais players a minerar a moeda, o que também a torna mais segura.

Portanto, diferentemente de uma ação meme, você pode razoavelmente dizer que um preço em alta aumenta potencialmente o valor real subjacente do ativo, tornando-o mais aceito, mais líquido e mais seguro. O mesmo não se aplica realmente a uma ação meme.

É claro que também funciona ao contrário. Uma queda do preço de uma moeda meme diminui o valor subjacente fundamental de uma forma que não é realmente o caso que acontece com empresas e ações.