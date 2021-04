Conheça Danilo Barbosa, head de fundos imobiliários da EXAME Invest Pro

Danilo Barbosa é o head de da EXAME Invest Pro. Formado em engenharia pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), ele possui experiência em grandes empresas, como a Cushman & Wakefield e o banco Santander. Também foi primeiro especialista em planejamento financeiro da Construtora Tenda, empresa que possui capital aberto desde 2007 e está ligada ao segmento de imóveis "Minha Casa Minha Vida".

Além da graduação, Barbosa possui um MBA Internacional em Finanças pela Saint Paul/New York Institute of Finance. O especialista possui oito anos de experiência no mercado imobiliário.

“A ida para esse ramo aconteceu naturalmente. Com anos de experiência trabalhando no mercado de real estate sempre acompanhei os fundos imobiliários. Inclusive, realizei o valuation do IPO de dezenas destes fundos”, afirma.

Segundo ele, o interesse pelo mercado financeiro começou a aparecer durante a graduação, após conseguir um estágio na de um grande banco. “Atuei na mesa de operações e aluguel de ativos de , fui mordido pelo mercado financeiro e nunca mais quis outra coisa”, diz Barbosa.

Antes de fazer história na construtora Tenda como o primeiro especialista em planejamento financeiro da empresa, o analista da EXAME Invest Pro foi coordenador de planejamento financeiro e de fusões e aquisições em uma holding de hotéis e resorts. No cargo, ele realizava o “business plan” da empresa e acompanhava a alavancagem por meio de dívidas corporativas e certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da companhia.

DNA Imobiliário

Na EXAME Invest Pro, Danilo Barbosa é responsável por elaborar relatórios de análise aos investidores que possuem a assinatura do produto DNA Imobiliário. Todo mês, ele divulga um relatório com o desempenho de sua carteira de investimentos, em que destaca possíveis alterações e comenta a performance geral dos fundos selecionados.

Todos os ativos recomendados por Barbosa possuem uma tese de investimento, os riscos e desafios e o motivo da recomendação. O relatório mostra também um pouco da história do FII em questão e as características do portfólio em que está enquadrado.

Junto ao CIO da EXAME Invest Pro, Renato Mimica, Barbosa também produz periodicamente relatórios comentados sobre os principais fatos relevantes de FIIs, além de mostrar semanalmente os destaques do IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários).