Danone: qual é o limite da agenda ESG?

Na semana passada, a divisão brasileira da Danone, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, concluiu o processo de certificação e se tornou uma “empresa B”. Exigente, o selo de “B Corp” é, atualmente, a mais alta comenda que uma empresa sustentável pode alcançar. A chancela é concedida pelo Sistema B, modelo de análise de impacto das empresas desenvolvido pela organização sem fins lucrativos B Lab, dos Estados Unidos. Com a certificação da divisão brasileira, metade do faturamento global da Danone passa a ser certificado pelo B Lab.

O feito brasileiro foi concluído em um momento conturbado na matriz. Na segunda-feira, 15, a companhia anunciou a substituição do seu presidente e CEO, Emmanuel Faber, após pressão de investidores por melhores práticas de governança. A gestão de Faber, que assumiu em 2014, foi marcada por um forte investimento no posicionamento da marca como sustentável, resumido pelo slogan “One Planet, One Health” (um planeta, uma saúde).

Ao que parece, apesar da bem-sucedida campanha para posicionar a empresa na liderança da transformação promovida pelo capitalismo de stakeholder, modelo que prega a substituição do pelo propósito social como a principal meta de uma companhia, os investidores mais ativistas ficaram insatisfeitos com os resultados apresentados.

Para Ricardo Vasques, CEO da companhia no Brasil, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. “A troca no comando não tem reflexo na estratégia de sustentabilidade”, afirmou o executivo à EXAME. “Foi uma decisão do conselho, talvez motivada por um impacto econômico ruim, mas não há nenhuma revisão de investimentos.”

De fato, globalmente, a Danone foi mais afetada pela pandemia do que suas concorrentes, em especial a Nestlé. Em 2020, o faturamento caiu 1,5%, para 23,62 bilhões de euros, e o lucro líquido ajustado, que exclui itens excepcionais, caiu 13%, para 2,19 bilhões. Nos 12 meses anteriores à troca de comando, as da companhia acumulavam alta de quase 20%. Porém, seu valor de mercado chegou a cair 25% no ano passado. A estimativa é que a Danone perdeu 1 bilhão de euros em vendas durante a pandemia.

A disputa entre Faber e os acionistas ativistas, em especial os fundos Bluebell Capital e Artisan Partners, já vinha de meses. Faber era um grande entusiasta do capitalismo de stakeholder e uma das mais proeminentes lideranças ESG do mercado. No ano passado, os acionistas da Danone aprovaram uma mudança no status legal da empresa, que colocou o propósito como a razão de existir da companhia.

Naquele momento, Faber afirmou que a empresa estava “tombando a estátua de Milton Friedman”, uma referência ao ganhador do Prêmio Nobel de Economia que cunhou a expressão “o lucro é a principal meta de uma companhia”, em um artigo publicado no jornal The New York Times, nos anos 70.