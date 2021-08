Dasa mapeia o DNA brasileiro e incorpora o ESG ao seu DNA

O setor de saúde vive um momento de descobertas desde o início da pandemia, tanto positivas, quanto negativas. Gargalos de atendimento ficaram evidentes, ao mesmo tempo em que a força e a vontade dos profissionais comoveram a sociedade. A maior global de saúde da era moderna girou as engrenagens da inovação.

“O setor foi colocado em um lugar interessante”, afirma Sergio Ricardo, diretor responsável pela área ESG da Dasa, empresa que atua em diversas áreas de saúde, dona das marcas Delboni, Alta e Salomão Zoppi. “Podemos deixar algo perene para a sociedade.”

Ricardo acredita que a pandemia provou que a capacidade das empresas e dos governos na saúde é maior do que se imaginava. É possível multiplicar o atendimento à população, desde que se gaste corretamente. “É nossa responsabilidade, inclusive”, afirma o executivo.

É nesse contexto que a Dasa busca mudar o seu modelo de atuação. Ainda hoje, o enfoque do mercado médico está no combate à doença. Espera-se o paciente entrar no sistema, via hospital ou consultório, para oferecer os serviços e começar a faturar. Para Ricardo, não é a melhor maneira de usar os recursos.

“Precisamos mudar do modelo ‘foco na doença’ para um modelo focado na saúde das pessoas”, diz ele. Não é preciso esperar o paciente desenvolver uma enfermidade para oferecer o serviço e faturar. A prevenção, além de melhorar a vida do cliente, pode ser mais lucrativa. “O trabalho na pandemia abriu nossos olhos para o ESG.”

Dasa aposta em plataforma de saúde

A primeira ação será adotar um novo conceito de operação. Em abril, a Dasa lançou a Nav, plataforma digital que permite o registro da rotina de saúde dos pacientes. Isso incluí não só o prontuário médico, como exames e diagnósticos, mas também serviços de bem-estar, como exercícios físicos.

"O setor de saúde é de fato hoje um setor de doenças. Com várias conquistas, mas com limitações para acompanhar as pessoas ao longo da sua vida e antecipar os problemas", afirmou Pedro Bueno, CEO da companhia, em entrevista à EXAME para o lançamento da plataforma.

A saúde, diz Ricardo, se transforma pela tecnologia, que permite aumentar e individualizar cada vez mais o acesso a ela. E isso leva a uma outra questão: o eurocentrismo dos estudos sobre o corpo humano.

Projeto que mapeia o DNA dos brasileiros beneficia países emergentes

Em 2020, a Dasa se engajou em um projeto que busca mapear e montar um banco de dados genético da população brasileira. A iniciativa tem as parcerias da USP, sob a liderança da professora Lygia da Veiga Pereira, e do Google, responsável pela tecnologia de armazenamento em nuvem dos dados.

“Todos os tratamentos atuais são baseados no genoma europeu”, afirma Ricardo. O mapeamento do genoma brasileiro, um povo mais miscigenado do que a média, abre caminho para o desenvolvimento de remédios específicos e com maior eficácia. Pela característica da população, é possível prever que a iniciativa irá beneficiar outros povos, em especial os latino-americanos e os africanos.

Agora, nesse oceano de mudanças, não dá para negligenciar o papel dos governos. “O SUS é um sistema único, a saúde pública e a privada devem ser interoperáveis”, diz ele. O governo também paga boa parte das faturas. É por isso que, para Ricardo, o segredo para ampliar o acesso à saúde não está em gastar mais, e sim em gastar corretamente.

