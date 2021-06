De ator a day trader: Márcio Kieling conta como ganha R$ 500 por dia na B3

Longe dos palcos e dos sets de filmagem devido à pandemia de coronavírus, o Márcio Kieling, ator que interpretou o cantor Zezé di Camargo no filme 2 filhos de Francisco, se dedicou a aprender sobre o mercado financeiro. Há um ano, ele estuda sobre investimentos e tem realizado operações de de contratos de mini dólar e mini índice futuro.

O interesse em ser day trader surgiu como uma alternativa de busca de renda, enquanto as gravações estavam paralisadas. “Eu sempre fui pé atrás com assuntos relacionados ao mercado, mas depois que conheci a plataforma Profit fiquei fascinado. Foi indicação de um amigo. No mercado, quanto mais a gente estuda e se dedica, melhor é o resultado. Eu entendi que só dependia da minha dedicação.”

Buscando informações na internet e nas redes sociais, Kieling encontrou uma pessoa que dava mentoria trader. O profissional, denominado como “mentor”, dava aulas e montava posições para os alunos aprenderem no simulador. Depois de algumas aulas, ele percebeu que o mentor não era uma pessoa séria. Segundo o ator, ao contrário do que parecia, o mentor ganhava dinheiro oferecendo mentoria e não operando no mercado.

“O dinheiro que ele mostrava que ganhava era de posições montadas no simulador. Na verdade, ele ganha dinheiro vendendo a mentoria. Vende sonhos que não são reais.”