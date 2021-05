De Bufett a Barsi: o que os bilionários pensam sobre o bitcoin

Já este ano, durante o encontro anual com os acionistas da Berkshire Hathaway, que ocorreu no começo de maio, Charlie Munger, braço direito de Buffett, disse que o desenvolvimento das criptomoedas era “repugnante e contrário aos interesses da civilização.” Disse ainda que o bitcoin é um produto inventado a partir do nada.

Carl Icahn se mostra cético em relação às criptomoedas. O bilionário já chamou o bitcoin de bolha, mas já afirmou também que não gosta deste tipo de investimento porque talvez não entenda.

O maior investidor pessoa física da brasileira, Luiz Barsi, afirmou recentemente que não tem o mínimo interesse em em bitcoin. Durante uma live, ele afirmou que o bitcoin é um elemento criado que não tem patrimônio, estrutura e origem. “Eu não invisto no lugar em que não há fundamentos. O bitcoin é uma estrutura sem fundamentos”, disse o bilionário. Barsi ainda criticou o fato de alguém investir na criptomoeda sem saber o que ela representa, qual estilo e as garantias para o investidor. “O bitcoin não existe. Ele é um fantasma que está assombrando os gananciosos.”

Bilionários

Mas se muitos são desconfiados com o desempenho das criptomoedas, há os que investiram e ficaram bilionários. É o caso dos irmãos Winklevoss. Após um acordo com Mark Zuckerberg devido à disputa sobre a criação do Facebook, os gêmeos utilizaram parte do dinheiro para investir em bitcoin e no mercado de criptoativos de forma geral. Criaram a de criptoativos Gemini, que hoje é uma das maiores do mundo. A fortuna deles é avaliada em 1,4 bilhão de dólares.

Outro destaque entre os investidores de criptomoedas está Mike Novogratz da Galaxy Investment Partners. Em 2013, ele teria comprado 7 milhões de dólares em bitcoin. Segundo a revista Forbes, a empresa tem 621 milhões em criptoativos, 300% mais do que há quatro meses. Sua fatia de 77% da companhia, então, equivale a 478 milhões de dólares. A esse valor, deve ser acrescentado seu patrimônio pessoal de criptoativos, que ele se recusou a comentar. Hoje, o investidor chamou a desvalorização das moedas como “dia da liquidação" e ele acredita que o valor de 40 mil dólares do bitcoin é uma oportunidade de compra.

Quem também aproveitou a queda do bitcoin foi Michael Saylor, presidente da MicroStrategy, na última terça-feira, ele anunciou a compra de mais 10 milhões de dólares em bitcoin, adicionando mais 229 bitcoins às reservas da empresa, que agora possui 92.079 unidades do criptoativo.

Outro investidor de peso em bitcoin é Elon Musk. O presidente da Tesla tem causado volatilidade no mercado de criptomoedas após as suas declarações. Na semana passada, ele afirmou que a Tesla não aceitaria mais transações em bitcoin por conta das questões ambientais. Já esta semana, Musk disse que a Tesla não tinha vendido nenhum bitcoin. O tuíte foi publicado como possível esclarecimento após as declarações feitas no final de semana indicarem que a Tesla considerava, ou podia até já ter vendido, algumas de suas participações na moeda.

