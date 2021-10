Debandada em Brasília, PEC dos Precatórios e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Debandada em Brasília, PEC dos Precatórios e o que mais move o mercado

Comissão da Câmara dá aval para mudança no teto e secretários de Guedes pedem demissão; pode ter pior semana desde março de 2020

PEC dos Precatórios: após debandada, a corrida é por 308 votos na Câmara

Como estão as negociações para garantir a aprovação PEC dos Precatórios em Plenário é tema do dia nesta sexta-feira em Brasília

Oferta de Bolsonaro é 'piada de mau gosto', diz líder dos caminhoneiros

Ontem, Bolsonaro prometeu um "benefício" de R$ 400 por mês aos caminhoneiros, para compensar o aumento do diesel

Desaprovação de Bolsonaro volta a subir e está em 53%, diz EXAME/IDEIA

A um ano do primeiro turno da eleição, avaliação negativa é a pior para um candidato à presidência que vai tentar um novo mandato

42% acham que a economia não vai melhorar em 6 meses, diz EXAME/IDEIA

Metade da população acredita que auxílio emergencial será estendido, mas ele acaba em em outubro. Em novembro, novo benefício social do governo federal irá substituir o Bolsa Família

Jogos de azar: evangélicos e Centrão em lados opostos

Com apoio de Arthur Lira, presidente da Câmara, grupo de trabalho no Congresso discute legalização do jogo de olho no potencial arrecadatório, mas evangélicos fazem ferrenha oposição ao tema

Prevent Senior tem até hoje para assinar acordo com Ministério Público

TAC proíbe distribuição de remédios considerados ineficazes contra a covid-19; operadora tem até hoje para assinar acordo

Tem medo de ser coagido a fazer um PIX? Agora você terá seguros

Mercado Pago lança proteção a partir de R$ 3,50 que cobre transferências do PIX feitas sob ameaça

Fim do Extra representa a despedida dos hipermercados?

A marca Extra Hiper tinha 103 lojas, das quais 71 vão virar atacarejos do Assaí e as demais vão ser transformadas em supermercados

Política e mundo

Secretários do Tesouro e Orçamento de Guedes pedem demissão

Segundo a pasta, a decisão de ambos foi "de ordem pessoal", mas debandada acontece logo após anúncio de auxílio de 400 reais

Comissão aprova PEC dos precatórios com mudança no teto de gastos

Proposta precisará do apoio de 308 dos 513 deputados, em dois turnos de votação, para ser aprovada pelo plenário da Câmara

Não sou candidata, mas quero mudar o país, diz Luiza Trajano

O interesse de parte das pessoas em ver Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, na política é enorme, mas afirma que não irá concorrer

Princesa do Japão supera escândalo financeiro para se casar

Especulações da mídia e escândalo causaram um transtorno de estresse pós-traumático na sobrinha de 29 anos do imperador

Enquanto você desligou…

Alec Baldwin mata uma pessoa com arma real em set de filmagem

O ator prestou depoimento e foi liberado após incidente; segunda vítima está em estado grave

Caso de Alec Baldwin não é único: filho de Bruce Lee também morreu no set

Ator Brandon Lee morreu durante as filmagens de "O Corvo", após ser baleado com uma arma que deveria conter balas de festim

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de outubro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

Abertura de mercado

