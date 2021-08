Decisão do Copom, como conseguir emprego no Canadá e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Copom, Petrobras, desemprego americano e o que mais move o mercado

Índice europeu renova máxima histórica em meio ao apetite por risco no mercado internacional

Evento gratuito ensina a conseguir emprego no Canadá

Quem participar do evento, ainda irá concorrer a bolsas de estudos de até 60% em diversos cursos de instituições de cidades como Montreal, Toronto e Vancouver

Um dos mais citados em depoimentos, coronel Blanco fala à CPI da Pandemia

O militar participou de jantar em um restaurante em Brasília onde teria sido feita a proposta de pagamento de propina na comercialização de doses da AstraZeneca

Startup de benefícios flexíveis Caju recebe aporte de R$ 45 milhões

A rodada série A da empresa foi liderada pelo Valor Capital Group, Caravela Capital e Volpe Capital

Amazon lança entrega grátis em um dia e acirra competição no e-commerce

Até agora, o prazo mínimo de entrega gratuita era de dois dias. Entenda como funciona o novo serviço

Queda da começa a abrir algumas oportunidades, diz gestor da ACE

Segundo Luiz Missagia, os preços dos ativos estão mais atrativos, mas ainda pedem certa cautela por conta dos riscos inflacionário e fiscal

Petrobras divulga balanço: o que esperar da maior estatal brasileira

Redução da dívida e alta na receita e no devem compor os resultados financeiros da Petrobras neste segundo trimeste

Abertura de mercado: forte balanço da Rede D’Or reforça tese de compra

Analista do BTG Pactual digital acredita que os altos múltiplos da empresa não são impedimento para

Carteira recomendada de small caps do BTG tem duas alterações para agosto

Analistas do maior banco de investimentos da América Latina sugerem alocação em empresa do setor petroleiro, que já fez parte do portfólio

Empresas treinam funcionários e driblam falta de mão de obra especializada

Áreas como tecnologia da informação e logística demandam gente, mas companhias têm dificuldade para encontrar profissionais qualificados

Veja quem pode sacar o auxílio emergencial nesta quarta-feira

O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 20 de julho

Startup tem 400 vagas com home office e não pede diploma

A startup já decidiu que o home office será permanente e busca profissionais para os times de tecnologia, comercial, negócios e outras áreas corporativas

Consumidores mais exigentes fazem Colgate ampliar linhas de produtos

Colgate anuncia de mais de 30 produtos no portfólio brasileiro nos próximos meses. Novidades buscam atender demandas mais específicas de consumo

LIVE: Alok Sharma fala sobre os planos para a COP26, a maior desde Paris

Presidente da COP26, que acontece na Escócia, em novembro, está no Brasil para se reunir com empresas, o governo e cientistas. EXAME transmite com exclusividade

Política e mundo

Olimpíadas ofuscam Bolsonaro e política nas redes sociais

Disputa nas Olimpíadas e medalhas marcantes fizeram brasileiro "esquecer" política e pautas polarizadoras, mostra levantamento da Bites

Variante Delta já representa 45% dos casos de covid no Rio

De acordo com a Secretaria de Saúde, cepa mais contagiosa do coronavírus já foi identificada em 38 dos 92 municípios do estado

DF começa a agendar vacinação de adolescentes contra covid

Nessa primeira etapa, poderão fazer a marcação pessoas com idade de 12 a 17 anos que tenham Síndrome de Down ou autismo

Com covid em alta, Japão vai internar apenas casos mais graves da doença

Japão vê disseminação inédita da Covid e recorde de casos em Tóquio

China investiga empresas de fertilizantes suspeitas de aumentar preços

A investigação é a mais recente de uma série de medidas tomadas pelas autoridades chinesas diante da disparada nos preços de fertilizantes e outras commodities

Comunidade LGBT alcança visibilidade sem precedentes em Tóquio 2020

Pela primeira vez na história olímpica, uma renomada atleta transgênero participou: a halterofilista neozelandesa Laurel Hubbard, que nasceu homem e se tornou mulher

Twitter e AzMina lançam ferramenta para combater violência contra a mulher

Desenvolvida pelo Instituto AzMina em parceria com o Twitter, a assistente virtual Penha vai ajudar mulheres em situação de violência

Enquanto você desligou…

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 46 milhões

O prêmio rende R$ 112,5 mil por mês aplicado na poupança. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50

Dia dos Pais: veja lista de franquias com descontos em presentes

Para a data, redes oferecem descontos de até 50% e promoções no estilo "pague 1 e leve 2"; confira lista completa

Rebeca Andrade será porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento

Rebeca conquistou medalha de ouro no salto e prata no individual geral, sendo a primeira atleta brasileira a conquistar duas medalhas em uma mesma edição de Jogos

Homem encontra maior safira do mundo no próprio quintal e fica milionário

Fato aconteceu no Sri Lanka, enquanto ele cavava um poço no próprio quintal; a pedra tem valor estimado de 515 milhões de reais

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de julho, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos EUA serão divulgados com atualização pelo Energy Information Administration.

No Brasil, ocorre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), sobre o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a . Com a alta da inflação nos últimos meses, a previsão das instituições financeiras é de que a taxa deve subir de 4,25% ao ano para 5,25% ao ano.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” – Robert Frost.

