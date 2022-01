Decisão do Fed, IPCA-15, Tesla e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais apresentam sólida recuperação nesta quarta-feira, 26, que irá marcar a primeira decisão do Federal Reserve de 2022. Preocupações sobre o aperto monetário nos Estados Unidos têm pressionado o mercado externo neste início de ano. Em Wall Street, o Dow Jones vem de 7 quedas nos últimos 8 pregões, enquanto o índice Nasdaq acumula perdas de quase 15% desde o fim do ano passado.

S&P 500 futuro (EUA): + 1,09%

Nasdaq futuro (EUA): + 1,72%

Stoxx 600 (Europa): + 1,87%

Investidores acreditam que o Fed irá abrir o caminho, nesta quarta, para começar o ciclo de alta de juros na próxima reunião, em março. A taxa está próxima de 0% desde o início da pandemia, quando o banco central intensificou sua política de estímulos para contrabalancear os impactos da econômica. O efeito colateral, somado aos gargalos de oferta, foi a inflação, a maior desde a década de 1980, nos Estados Unidos.

Para controlar a alta de preços, o mercado espera entre três e quatro altas de juros em 2022.

A estimativa de analistas do banco ING para esta quarta é de que o presidente do Fed, Jerome Powell, anuncie o fim antecipado da injeção de liquidez por meio do quantitative easing. “Os mercados podem interpretar isso como um sinal de que o foco do Fed está mais no gerenciamento do balanço do que no aperto [monetário], adiando as apostas de aumentos agressivos[de juros]", afirmam em relatório.

Balanços do dia com Tesla e Boeing

A iminente redução dos estímulos do Fed tem pressionado especialmente ativos com grandes perspectivas de crescimento embutidas no . As da fabricante de veículos elétricos Tesla, por exemplo, acumulam queda de quase 25% no ano.

Nesta quarta, os papéis da companhia avançam 4% no pré-mercado, beneficiados pela recuperação das bolsas globais e pelas expectativas sobre o balanço da companhia, que será divulgado após o fechamento do pregão. Antes mesmo do resultado, a empresa de Elon Musk já informou ter elevado em 87% o volume de entregas de veículos, em 2021.

Os resultados da Abbott, Intel e Boeing também estarão no radar dos investidores internacionais, enquanto os brasileiros aguardam pelo início da temporada de balanços, na próxima semana.

IPCA-15

A inflação deve estar entre os principais temas do mercado doméstico nesta quarta, com a divulgação do IPCA-15 de janeiro, às 10h. Economistas esperam pela desaceleração da alta de preços, com o IPCA projetado caindo de 10,42% para 10,04% no acumulado de 12 meses. Na projeção mensal, o IPCA-15 deve ficar em 0,44%, segundo o consenso de mercado.