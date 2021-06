Decolar agora empresta até R$ 25 mil para pessoas viajarem

A Koin, fintech de meios de pagamento do Grupo Decolar, começa a oferecer empréstimos pessoais de até R$ 25 mil no Brasil. O principal objetivo da modalidade de crédito será custear viagens de clientes da agência de viagens.

A solução é resultado de uma parceria com a SIM – plataforma digital de empréstimos do Grupo Santander. Com o uso de machine learning na análise, a aprovação de perfil é simplificada e dispensa a necessidade de garantia. A transferência do valor aprovado acontece em até 3 dias.

No lançamento a linha, a primeira parcela do empréstimo pode ser paga em até 45 dias, destaca Gabriel Lacombe, diretor comercial da Koin, à EXAME Invest.

A Koin já oferece a modalidade de boleto parcelado, que dispensa o uso do cartão de crédito e não compromete o limite do plástico, além de pagamento via Pix.

Como solicitar

Para pedir o empréstimo pessoal da Koin, basta acessar a página, escolher o valor (R$ 500 a R$ 25mil) do crédito e preencher um formulário com nome, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone.

Caso seja aprovado o cliente é direcionado para completar o restante dos dados. Depois desse processo, em até 3 dias o dinheiro cai na conta do usuário, que pode pagar a viagem em até 24 vezes.