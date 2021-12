Cresce a demanda por gestores de projetos; veja como se especializar

Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, em que tecnologias, direcionamentos e informações mudam de maneira acelerada, a figura do gestor de projetos ganhou destaque. Prova disso é que, enquanto muitos profissionais penam para encontrar vagas em outras áreas, o número de oportunidades para trabalhar com gestão de projetos no Brasil não para de crescer.

Em uma reportagem publicada pela EXAME Invest no início de novembro, o Linkedin somava pouco mais de 6300 vagas abertas na área. Hoje, cerca de um mês depois, a plataforma já reúne mais de 6.850 anúncios de vagas no setor.

Assim, também não é de se estranhar que, segundo um levantamento recente da consultoria PageGroup, a gestão de projetos apareça dentre os 39 cargos considerados em alta para 2022. Mas, afinal, o que faz um gestor de projetos na prática?

O que faz um gestor de projetos?

Como o próprio nome já diz, este profissional é o principal responsável por planejar, implementar, monitorar e assegurar a eficiência dos projetos de uma organização.

Isso significa que estamos falando de pessoas com vasto conhecimento em relação ao gerenciamento de metas, pessoas e processos, mas que também têm uma visão 360º do negócio, com um forte olhar para inovação, análise de dados, finanças e gestão orçamentária e de riscos.

Dentre as softskills esperadas deste profissional, podemos destacar o bom relacionamento interpessoal, pensamento estratégico, flexibilidade, agilidade, capacidade de autogestão e, claro, liderança.

Quanto ganha um gerente de projetos?

Com a crescente demanda por esse tipo de profissional dentro das empresas, a tendência é que a remuneração oferecida para estas vagas também seja competitiva.

Segundo o Guia Salarial 2022 da consultoria Robert Half, os salários para trabalhar na área devem começar na casa dos R$12 mil para cargos de entrada e podem ultrapassar os R$20 mil no caso de profissionais mais experientes.

O levantamento também revelou que a busca por candidatos com experiência a partir de moderada – que já possuem parte das habilidades necessárias para o trabalho –, tende a aumentar em 2022. E que a demanda por gestores de projeto que, além de habilidades relevantes para o trabalho, possuem especializações e certificações será especialmente alta.

Como se qualificar para trabalhar com gestão de projetos?

Como vimos, são muitas as habilidades exigidas para trabalhar como gestor de projetos. Justamente por se tratar de uma área bastante versátil e abrangente, é comum encontrar profissionais de diferentes áreas de formação (como administração de empresas, relações públicas, tecnologia, economia e marketing) trabalhando como gestor de projetos.

Para que consigam se destacar e trazer um diferencial competitivo para suas carreiras, o mais indicado é a realização de cursos de especialização em gestão de projetos, como MBAs ou pós-graduações. Isso porque ainda não existe uma formação a nível de graduação na área.

Foi pensando nisso que a EXAME Academy desenvolveu, em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, o MBA em Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis.

Com 432 horas de duração, o curso a nível de pós graduação aborda as principais técnicas de gestão de projetos (como gerenciamento de custos, contratos e orçamentária) e ensina como otimizá-las por meio das metodologias ágeis – conjunto de práticas que visa otimizar o gerenciamento de projetos por meio da implementação de ciclos de desenvolvimento mais curtos e flexíveis.

A fim de permitir maior autonomia e liberdade sobre quando e de onde assistir as aulas, o curso acontece na modalidade online, misturando aulas ao vivo e gravadas.

Veja, abaixo, alguns dos principais temas abordados no MBA: